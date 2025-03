Espandi la memoria della tua PS5 con questo SSD in DOPPIO SCONTO!

Vedi offerta su Amazon

Oggi è l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e se siete alla ricerca di un SSD NVMe PCIe Gen4 di fascia alta, questa è l’occasione perfetta per approfittare di uno sconto imperdibile. Su Amazon, il modello SK hynix Platinum P41 da 1TB è disponibile a soli 98,59€, con uno sconto immediato del 15% rispetto al recente prezzo più basso di 115,75€. Ma la vera sorpresa è che, attivando il coupon di 13€ disponibile sulla pagina prodotto, il prezzo finale scende ulteriormente a soli 85,59€. Vi consigliamo di visitare subito la pagina delle migliori offerte per non lasciarvi sfuggire questa promozione.

SK hynix Platinum P41 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

SK hynix Platinum P41 è un SSD M.2 2280 NVMe Gen4 progettato per offrire prestazioni estreme, con una velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e una scrittura fino a 6.500 MB/s, grazie alla tecnologia proprietaria Hyperwrite. Queste caratteristiche lo rendono perfetto non solo per il gaming su PC, ma anche per potenziare la vostra PS5 con una memoria di livello superiore.

Dotato di memoria flash NAND a 176 strati e realizzato da un produttore leader del settore come SK hynix, questo SSD si distingue anche per la sua efficienza energetica, contribuendo a mantenere il sistema più attivo e reattivo. In termini di affidabilità, può contare su un MTBF di 1,5 milioni di ore, 1.200 TBW e 1.000 ore di test HTOL per garantire stabilità nel tempo.

Facile da installare su una vasta gamma di dispositivi, è inoltre compatibile con il software di clonazione SK hynix Macrium, che facilita il trasferimento dei dati. Assicuratevi di acquistare il prodotto dal venditore autorizzato per ottenere la migliore esperienza possibile.

Con un prezzo finale di appena 85,59€ grazie al doppio sconto, SK hynix Platinum P41 da 1TB rappresenta una delle offerte più interessanti di questa tornata di offerte Amazon. Non lasciatevelo scappare!