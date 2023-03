Nella vita di tutti i giorni l’utilizzo di diversi device è ormai una consuetudine sia per motivi professionali, sia per motivi personali e di svago. Collegare tra loro i numerosi dispositivi è quindi una necessità per garantire il corretto utilizzo delle risorse, sfruttando al massimo le loro funzionalità, e questo è reso possibile dalla tecnologia USB, che permette il trasferimento di dati e informazioni ad alta velocità. Spesso però il problema è che i cavi USB standard in commercio hanno una lunghezza ridotta che ne limita l’uso e le performance.

Il Cavo USB 3.0 Attivo Prolunga USB-A con Amplificatore di Segnale di TECHly risolve il problema di cavi troppo corti e di trasferimenti di dati a lunga distanza ma a bassa velocità. L’offerta Techly prevede infatti due lunghezze disponibili a catalogo: una versione da 10 metri e anche una da 20m, per soddisfare eventuali esigenze di distanza maggiore.

Il cavo prolunga USB 3.0 attivo ad alte prestazioni permette infatti di estendere la connessione fino a 10 metri o fino a 20 metri tra dispositivi USB (ad es. computer, notebook o tablet) e periferiche USB 3.0 come hard disk, hub USB, stampante, PlayStation, Xbox, gamepad, SSD e altri, assicurando il massimo delle prestazioni.

L’aggiunta di un USB signal booster potenzia il segnale USB in modo da garantire la massima velocità nella trasmissione dei dati. Gli amplificatori sono inoltre dotati di una porta di alimentazione DC aggiuntiva ognuno, qualora si rendesse necessario il collegamento ad un alimentatore esterno, come nel caso dell’utilizzo di device ad alto consumo.

Grazie alla tecnologia 3.0 è possibile trasferire in pochi secondi file di grandi dimensioni, come filmati o file in HD. Il cavo prolunga USB attivo infatti garantisce una velocità di trasmissione dei dati di 5Gbit/s, mantenendo un’elevata qualità di collegamento e un’esperienza di utilizzo del prodotto molto fluida.

La velocità caratterizza non solo il trasferimento dei dati tra dispositivi, ma anche l’utilizzo del cavo stesso: la tecnologia “Plug and play” non rende più necessario installare alcun tipo di driver sui device in uso per rendere operativo il collegamento.

Il cavo ripetitore di segnale USB 3.0 premium è inoltre progettato per una maggiore durata ed una presa migliore, grazie ai connettori USB-A maschio/femmina antistrappo e sagomati. Questa caratteristica permette di proteggere le prese USB dei device in caso dei ripetuti collegamenti e scollegamenti che si rendono spesso necessari nell’utilizzo quotidiano sia nell’ambito lavorativo sia in quello privato.

Gli alti standard tecnologici di TECHly con il cavo prolunga USB attivo permettono di superare i limiti imposti da cavi USB corti, grazie alle lunghezze di 10 e 20 metri, e da prolunghe che abbassano le performance di trasmissione, con i suoi 5 GBit/s di velocità, consentendo però la continuità con il “passato”: il cavo prolunga USB attivo è infatti retrocompatibile con gli standard USB precedenti (USB 2.0).

Anche questo prodotto, come tutti i dispositivi a marchio TECHly, conferma l’attenzione alla qualità delle materie prime, nel rispetto delle certificazioni europee previste per norma di legge, e alle necessità di connettività e performance elevate dei propri clienti.