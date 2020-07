Eurocom presenta il suo adattatore PCIe per le GPU in formato MXM3

Eurocom, tramite un comunicato stampa, ha annunciato il lancio di un adattatore PCI Express per le GPU con interfaccia MXM3, quindi solitamente destinate al mercato dei notebook. Il dispositivo, quindi, consente di usare le GPU AMD o NVIDIA, originariamente progettate per l’interfaccia MXM3, anche su un comune PC desktop dotato di slot PCI Express 3.0. Questa soluzione è pensata principalmente per i professionisti che desiderano utilizzare tali schede, molto efficienti dal punto di vista energetico, all’interno di data center presenti in laboratori governativi, università ed aziende di tutto il mondo. Infatti, questi dispositivi possono giocare un ruolo importante in applicazioni come il mining di criptovalute, Deep Learning e Intelligenza Artificiale applicata a treni, auto, aerei, droni e robot.

È diventato sempre più importante al giorno d’oggi l’accelerazione hardware offerta dalle GPU, in quanto permette di completare un vasto numero di compiti in modo molto veloce dato l’elevato parallelismo della loro architettura, che può essere ulteriormente amplificato usando multiple GPU ed impiegando algoritmi in grado di adattare il carico di lavoro al numero di unità di elaborazione presenti, portando quindi ad una significativa riduzione dei tempi di calcolo.

I kit Eurocom sono in grado di processare un vasto numero di immagini e dati in tempo reale, offrendo un alto livello di efficienza energetica che può essere cruciale in svariati ambienti. L’adattatore viene alimentato da un connettore a 8 pin ed offre svariate uscite video, tra cui quattro porte Display Port, ed un connettore a 2 pin per una ventola. Il vantaggio di avere un basso TDP senza sacrificare le prestazioni rende questi kit ideali per l’uso in PC di piccole dimensioni.

Nella brochure che è possibile consultare sul sito ufficiale possiamo vedere che l’adattatore è compatibile con un vasto numero di GPU NVIDIA e AMD di fascia consumer (RX580, RX480, GTX 970M, GTX 980M, GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060) e GPU Quadro pensate appositamente per i professionisti (P3000, P4000, P5000, M3000M, M4000M, M5000M, K3100M, K5100M). Il listino parte da 396€ per un solo adattatore (999€ per un kit completo) ed il prezzo può salire sino a cifre considerevoli a seconda delle schede grafiche ed accessori aggiuntivi desiderati.