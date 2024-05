I nuovi Surface con Snapdragon X sfidano Apple, ecco caratteristiche e prezzi

Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Laptop e Surface Pro, introducendo per la prima volta nei suoi dispositivi i nuovi processori Snapdragon X Elite. Questi nuovi modelli, che sostituiscono il Surface Laptop 5 e il Surface Pro 9, rappresentano una rivisitazione che parte da una base completamente inedita.

Il Surface Laptop, disponibile sia nella versione da 13.8 che da 15 pollici, promette prestazioni superiori con un incremento fino all'80% rispetto al modello precedente.

Grazie al chipset Snapdragon X Elite, il laptop è compatibile con le nuove funzionalità di Windows 11, quali “Recall”, e garantisce un miglioramento notevole nella durata della batteria, raggiungendo fino a 22 ore di riproduzione video.

Il dispositivo supporta fino a 32GB di RAM, collegamento Wi-Fi 7 e può gestire fino a tre monitor esterni 4K oltre al display integrato del laptop. Una delle novità è rappresentata dal touchpad aptico che, attraverso le vibrazioni, simula il movimento fisico dovuto dalla pressione delle dita.

Riguardo al Surface Pro, invece, viene mantenuta la la forma da tablet ma sono state introdotte delle migliorie significative, tra cui una webcam con risoluzione QHD, definita come la migliore mai vista su un Surface, e uno schermo OLED.

La sua velocità è stata incrementata fino al 90% in più rispetto al modello precedente e ha un'autonomia di 14 ore per quanto concerne la riproduzione dei video. Anche questo modello include un touchpad aptico oltre alla possibilità di stoccare, e caricare, la Surface Slim Pen nella tastiera.

I nuovi modelli saranno disponibili a partire da 999 dollari, sia per il Surface Laptop che per il Surface Pro con Snapdragon X Plus. Le versioni più avanzate con Snapdragon X Elite, e configurazioni più performanti, partono rispettivamente da 1,399 dollari e 1,499 dollari. Le prenotazioni sono già aperte e le consegne inizieranno a partire dal 18 giugno.

Ora non resta altro da scoprire se questa nuova linea di Surface può competere ad armi pari con la linea Macbook dotata di chip silicon.