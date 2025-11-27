Se stavate aspettando il momento giusto per abbonarvi a una VPN premium, ExpressVPN ha deciso di movimentare il Black Friday con un’offerta che arriva in ritardo ma con un impatto notevole. L’azienda, infatti, ha lanciato uno sconto aggiuntivo del 30% sui suoi piani di lunga durata, rendendo questa promozione una delle più interessanti della stagione. Un’occasione che potrebbe attirare la vostra attenzione, soprattutto se cercate sicurezza, velocità e affidabilità online.

Con questa nuova promozione, i piani da 12 e 24 mesi di ExpressVPN raggiungono livelli di convenienza raramente visti in passato. Lo sconto extra del 30% permette di arrivare fino all’81% di risparmio sul piano Basic e al 77% sul piano Advanced, due soluzioni pensate per coprire esigenze differenti ma accomunate dalla stessa qualità del servizio. Per chi desidera proteggere la propria connessione, accedere a contenuti globali e navigare senza limiti, si tratta di un’opportunità particolarmente vantaggiosa.

Molti di voi sanno già quanto una VPN possa migliorare l’esperienza online, ma ExpressVPN è spesso considerata una delle scelte più complete del settore. Con server veloci, un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate per la privacy, questo sconto significativo rende l’abbonamento molto più accessibile. È il tipo di offerta che permette di garantirsi un servizio premium a un prezzo che difficilmente tornerà così basso.

C’è però un dettaglio fondamentale da tenere a mente: questa promozione non resterà disponibile a lungo. Lo sconto aggiuntivo del 30% è valido solo per il periodo del Black Friday e scomparirà definitivamente dopo il Cyber Monday. Se state considerando l’idea di abbonarvi, vi conviene approfittarne prima che l’offerta venga ritirata.

