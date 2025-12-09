Il monitor ASUS VY249HGR da 23,8 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente di 74,00€ invece di 129,00€. Questo display Full HD IPS offre un refresh rate di 120Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ideale per gaming e lavoro. La tecnologia Eye Care Plus con filtro luce blu protegge i vostri occhi durante le lunghe sessioni d'uso. Un'occasione da non perdere per portarvi a casa un monitor di qualità a soli 74,00€.

Prodotto in caricamento

ASUS VY249HGR, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS VY249HGR rappresenta la scelta ideale per chi cerca un monitor versatile a un prezzo accessibile, perfetto sia per l'uso quotidiano che per il gaming occasionale. Con il suo refresh rate di 120Hz e tempo di risposta di 1 ms, questo display si rivolge principalmente a studenti e professionisti che desiderano fluidità nelle attività multitasking, ma anche a gamer entry-level che vogliono migliorare la loro esperienza di gioco senza investire cifre elevate. La risoluzione Full HD su pannello IPS da 23,8 pollici garantisce colori accurati e angoli di visione ampi, rendendolo adatto anche per chi lavora con contenuti multimediali o semplicemente desidera un'esperienza visiva di qualità superiore rispetto ai monitor più economici.

Particolarmente consigliato per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, questo monitor integra la tecnologia Eye Care Plus con filtro per la luce blu e modalità Color Augmentation, caratteristiche che riducono significativamente l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate. Quest'ultima funzione risulta preziosa anche per utenti con deficit della visione cromatica, migliorando la distinzione dei colori. Con uno sconto del 43% che porta il prezzo a soli 74€, l'ASUS VY249HGR soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca un display completo e attento alla salute visiva, senza compromessi sulla qualità dell'immagine e sulle prestazioni.

ASUS VY249HGR è un monitor da 23,8 pollici con pannello IPS Full HD che vi garantisce colori vividi e angoli di visione ampi. Grazie al refresh rate di 120Hz e al tempo di risposta di 1ms MPRT, vi offre fluidità eccellente per gaming e contenuti multimediali. La tecnologia Eye Care Plus protegge i vostri occhi durante l'uso prolungato.

Vedi offerta su Amazon