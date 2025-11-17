La EZVIZ C8c 4K è in offerta su Amazon a soli 79,99€ invece di 99,99€. Questa telecamera WiFi per esterno vi garantisce una copertura panoramica a 360° con risoluzione 4K ultra-nitida e visione notturna a colori. Grazie al rilevamento AI di persone e veicoli, riceverete solo notifiche rilevanti, mentre la funzione di tracciamento automatico con zoom seguirà ogni movimento sospetto. Approfittate dello sconto del 20% per portare a casa questa telecamera motorizzata a 79,99€, completa di difesa attiva con sirena, luci strobo e compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Telecamera da esterno EZVIZ 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ C8c 8MP è la soluzione ideale per chi desidera proteggere ampie aree esterne come giardini, cortili, parcheggi privati o ingressi condominiali senza lasciare zone scoperte. Si rivolge particolarmente a chi cerca una sorveglianza intelligente e autonoma, capace di distinguere persone e veicoli da falsi allarmi causati da animali o foglie, riducendo notifiche inutili. È perfetta per proprietari di ville, attività commerciali con spazi esterni o semplicemente per chi vuole monitorare la propria abitazione con tecnologia avanzata, mantenendo tutto sotto controllo anche durante le ore notturne grazie alla visione a colori.

Questo dispositivo soddisfa l'esigenza di sicurezza proattiva grazie alla difesa attiva con sirena e luci strobo che scoraggiano gli intrusi prima ancora che possano avvicinarsi. La rotazione a 360° con tracciamento automatico elimina la necessità di installare multiple telecamere, mentre la risoluzione 4K garantisce dettagli nitidi per identificare volti o targhe. La compatibilità con Alexa e Google Assistant vi permetterà di integrare la sorveglianza nella vostra smart home, mentre la comunicazione bidirezionale consente di interagire con visitatori o familiari direttamente dallo smartphone, ovunque vi troviate.

La EZVIZ C8c 8MP è una telecamera motorizzata che offre risoluzione 4K con obiettivo da 6mm e copertura panoramica a 360°. Grazie alla rotazione orizzontale di 350° e verticale di 80°, monitora ogni angolo senza punti ciechi. Il rilevamento AI distingue persone e veicoli riducendo i falsi allarmi, mentre il tracciamento automatico con zoom segue i movimenti sospetti. La visione notturna a colori e la difesa attiva con sirena e luci strobo scoraggiano gli intrusi.

