io ricordo ancora quando provai ad attivare XP e pensavo che mi si rompesse tutto lol
le copie pirata del sistema operativo hanno smesso di avere senso nel momento in cui è stata legalizzata la vendita delle licenze retail dismesse (o di seconda mano). Con prezzi che variano da 5 a 20 euro non vale più la candela rischiare la sicurezza del sistema e dei dati caricati nel pc, installando una patch che fino a prova contraria potrebbe anche contenere un malware stealer.
bsod mi ha traumatizzato per anni
io ricordo ancora quando provai ad attivare XP e pensavo che mi si rompesse tutto lol
io invece ricordo ancora il tono nient'affatto convinto del centralinista a cui mi rivolsi per riattivare XP dopo che avevo cambiato il pc. Dovetti insistere un bel pò sostenendo (mentendo) che la chiave era mia.
bsod mi ha traumatizzato per anni
su windows me e windows vista... che strazio il secondo anche peggio nonostante fosse molto più moderno. XP era molto più stabile, poi è arrivato windows 10 (l'8 ho preferito saltarlo del tutto) e gli utenti MS hanno conosciuto di nuovo un pò di pace. Rarissime le volte che andava in BSOD.
Ah i bei tempi di quando amministravo Infernet-X e si sviluppò il wgafucker (o come si chiamava manco mi ricordo)
Ah i bei tempi di quando amministravo Infernet-X e si sviluppò il wgafucker (o come si chiamava manco mi ricordo)
passato da pavesino?
passato da pavesino?
chi ha detto che è passato? :D
