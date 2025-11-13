MSI fa il pieno di offerte! 5 promo attive insieme per il Black Friday

Il Black Friday si avvicina, e MSI decide di fare le cose in grande: ben 5 promozioni attive contemporaneamente, dedicate a chi vuole aggiornare o potenziare il proprio PC con il meglio dell’hardware gaming e professionale. Dalle schede madri alle GPU di ultima generazione, fino ai monitor, MSI offre vantaggi esclusivi tra Steam Code, giochi gratuiti e bonus speciali.
Ecco nel dettaglio tutte le promo attualmente attive:
Shout Out: fino a 50€ di Steam Code
Fai sentire la tua voce! Con la promo Shout Out, MSI ti premia se condividi la tua esperienza con i prodotti acquistati.
Acquistando una scheda madre, case, dissipatore o alimentatore MSI idoneo, potrai ricevere fino a 50€ in Steam Code.
Valida fino al 31 dicembre 2025.
Potenzia il tuo PC: fino a 100€ in Steam Code
È il momento di fare upgrade: con Potenzia il tuo PC, MSI offre fino a 100€ in Steam Code con l’acquisto di prodotti selezionati.
Un incentivo perfetto per chi vuole spingere al massimo le prestazioni del proprio sistema.
Valida fino al 31 dicembre 2025.
Football Manager 2026: il gioco è tuo gratis
Per gli appassionati di calcio e gestione, Football Manager 2026 arriva in regalo con l’acquisto di schede madri e monitor MSI selezionati.
Un’occasione imperdibile per unire gaming e strategia.
Valida fino al 4 dicembre 2025 o fino a esaurimento scorte.
Anno 117: Pax Romana: gioco in regalo
Tuffati nell’epoca romana con Anno 117: Pax Romana, incluso gratuitamente acquistando un prodotto MSI selezionato da un rivenditore aderente.
Promo valida fino al 13 dicembre 2025.
Select Your Card: fino a 100€ di Steam Code
Con la promo Select Your Card, l’acquisto di una scheda video MSI GeForce RTX 50 Series selezionata ti premia con fino a 100€ in Steam Code.
Valida fino al 30 novembre 2025.