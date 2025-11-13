MSI fa il pieno di offerte! 5 promo attive insieme per il Black Friday

Il Black Friday si avvicina, e MSI decide di fare le cose in grande: ben 5 promozioni attive contemporaneamente, dedicate a chi vuole aggiornare o potenziare il proprio PC con il meglio dell’hardware gaming e professionale. Dalle schede madri alle GPU di ultima generazione, fino ai monitor, MSI offre vantaggi esclusivi tra Steam Code, giochi gratuiti e bonus speciali.

Ecco nel dettaglio tutte le promo attualmente attive:

Shout Out: fino a 50€ di Steam Code

Fai sentire la tua voce! Con la promo Shout Out, MSI ti premia se condividi la tua esperienza con i prodotti acquistati.

Acquistando una scheda madre, case, dissipatore o alimentatore MSI idoneo, potrai ricevere fino a 50€ in Steam Code.

Valida fino al 31 dicembre 2025.

Potenzia il tuo PC: fino a 100€ in Steam Code

È il momento di fare upgrade: con Potenzia il tuo PC, MSI offre fino a 100€ in Steam Code con l’acquisto di prodotti selezionati.

Un incentivo perfetto per chi vuole spingere al massimo le prestazioni del proprio sistema.

Valida fino al 31 dicembre 2025.

Per gli appassionati di calcio e gestione, Football Manager 2026 arriva in regalo con l’acquisto di schede madri e monitor MSI selezionati.

Un’occasione imperdibile per unire gaming e strategia.

Valida fino al 4 dicembre 2025 o fino a esaurimento scorte.

Anno 117: Pax Romana: gioco in regalo

Tuffati nell’epoca romana con Anno 117: Pax Romana, incluso gratuitamente acquistando un prodotto MSI selezionato da un rivenditore aderente.

Promo valida fino al 13 dicembre 2025.

Select Your Card: fino a 100€ di Steam Code

Con la promo Select Your Card, l’acquisto di una scheda video MSI GeForce RTX 50 Series selezionata ti premia con fino a 100€ in Steam Code.

Valida fino al 30 novembre 2025.

