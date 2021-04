Attenti a questo sito, diffonde malware che ruba password e criptovalute

C osa accade se effettuiamo un download dal sito? Cliccando sul pulsante di download, si è reindirizzati su una pagina esterna da dove scaricare un file. Il file è rinominato, in base alla versione scelta (32 o 64bit) “6080b4_DirectX-12-Down.zip” oppure “6083040a__Disclaimer.zip“. Il funzionamento di questi programmi è identico: quando vengono lanciati, scaricano il malware da un sito remoto e lo eseguono. Si tratta di un malware che ruba informazioni, traendole dai cookie della vittima, dai file, dalle informazioni presenti sul sistema, dai programmi installati e addirittura facendo uno screenshot del desktop. Il malware tenta anche di rubare i portafogli di criptovalute presenti in memoria. Tutti i dati vengono raccolti in una cartella %Temp%, che il malware comprime e invia ai cybercriminali. A questo punto possono analizzare i dati e utilizzarli per altre attività dannose.