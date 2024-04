Synlab Italia vittima di ransomware, deve sospendere le attività

Synlab Italia, parte del gruppo Synlab presente in 30 Paesi, ha sospeso tutti i suoi servizi di diagnostica e analisi medica a seguito di un attacco ransomware che ha reso inaccessibili i suoi sistemi informatici.

La rete Synlab Italia, che gestisce 380 laboratori e centri medici in tutta Italia, ha annunciato la sospensione dei servizi dopo che un attacco informatico ha compromesso la sicurezza dei suoi sistemi. L'azienda, che effettua 35 milioni di analisi all'anno, ha dichiarato che l'attacco è avvenuto nelle prime ore del 18 aprile e ha reso necessario lo spegnimento di tutti i computer per evitare ulteriori danni.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, esiste il rischio che alcuni dati medici sensibili siano stati esposti agli aggressori.

La società ha dichiarato che il reparto IT ha reagito prontamente alla violazione della sicurezza, isolando l'intera infrastruttura aziendale dalla rete e spegnendo tutte le macchine conformemente alle procedure di sicurezza informatica dell'azienda.

In risposta all'attacco, Synlab Italia ha sospeso tutti i servizi di analisi di laboratorio e di raccolta dei campioni fino a nuovo avviso. I clienti sono stati invitati a utilizzare il telefono per contattare l'azienda, poiché i servizi di comunicazione via e-mail sono inattivi. I campioni medici ricevuti prima dell'attacco sono stati conservati a bassa temperatura, ma potrebbe essere necessario inviare nuovi campioni a seconda dei tempi necessari per ripristinare i sistemi.

Nel frattempo, Synlab Italia ha annunciato che sta gradualmente riattivando alcuni servizi, come le visite specialistiche ambulatoriali e la fisioterapia. L'azienda sta lavorando per assicurarsi che il malware non sia più presente nell'infrastruttura informatica e per ripristinare i sistemi dai backup.

La task force Synlab sta attualmente analizzando ogni singola parte dell'infrastruttura IT, compresi i sistemi di backup, al fine di ripristinare i sistemi in modo sicuro il prima possibile. Tuttavia, non sono state fornite tempistiche specifiche per il ripristino. Al momento, nessuna grande banda ransomware ha rivendicato la responsabilità dell'attacco informatico contro Synlab Italia.