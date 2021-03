File scomparsi misteriosamente da Microsoft Teams e SharePoint? Ecco perché

Numerosi utenti di Microsoft SharePoint e Microsoft Teams hanno segnalato la sparizione di diversi file o il loro spostamento nel cestino dopo i problemi avuti con Azure Active Directory questa settimana. Infatti, lo scorso lunedì, la compagnia di Redmond ha subito un’importante interruzione di gran parte dei suoi servizi web, tra cui anche Microsoft 365, Xbox Live ed Exhange Online causata da un’errata configurazione del servizio Azure Active Directory. In seguito a ciò, diversi amministratori di Microsoft SharePoint, seppur trovando la struttura delle directory intatta, hanno notato la mancanza di file al loro interno, i quali risultavano eliminati e spostati nel cestino cloud di SharePoint o, in alcuni casi, di un PC locale.

I colleghi di BleepingComputer hanno avuto modo di parlare con James Watt, consulente IT della Pennsylvania, il quale era stato subissato da messaggi e chiamate dai suoi clienti che si lamentavano della scomparsa di numerosi file presenti su SharePoint. Dopo un’attenta analisi, è stato scoperto, per l’appunto, che i dati erano stati spostati automaticamente nel cestino nello stesso identico momento, ovviamente un’operazione impossibile da effettuare per una persona, soprattutto visto che si trattava di file appartenenti anche a cartelle diverse. Anche Ted Kinczkowski di Harbor Computer Services ha parlato dell’accaduto, affermando di essere stato costretto a modificare la password degli utenti interessati per impedire la cancellazione dei file.

Microsoft, interrogata sulla questione, ha risposto di essere già al corrente della situazione e di aver pubblicato le note SP244708 (SharePoint) e OD244709 (OneDrive) nelle quali gli utenti venivano informati che le copie locali dei file presenti nel cestino di OneDrive for Business o SharePoint sarebbero state ripristinate dopo l’avvio di una risincronizzazione. A quanto pare, tuttavia, alcuni admin, in seguito all’operazione, non hanno trovato i file rimessi all’interno della cartella originale ed hanno dovuto effettuare un ripristino manuale.