Fino a 150 euro di sconto sui nuovi AK RIG firmati Morning Stars

Ak Informatica offre a prezzi interessanti dei bundle con PC, monitor e periferiche, perfetti per chi ama giocare ai battle royale.

Se siete amanti del mondo e-Sports, i battle royale come Fortnite sono il vostro pane quotidiano e non avete tutte le competenze necessarie per assemblare un PC, tra le nuove proposte di Ak Informatica troverete sicuramente il computer perfetto per voi.

Fino al 30 giugno infatti il negozio offrirà fino a 150 euro di sconto sui nuovi bundle Ak Rig Fortnite Morning Stars Edition, che comprendono anche monitor e periferiche, in modo da avere in un unico pacchetto completo tutto il necessario per essere competitivi nei vostri titoli preferiti.

Partiamo dal pezzo forte del bundle, il PC. L’Ak Rig Fortnite Morning Stars Edition offre un processore Intel Core i5-9400F e una scheda video Zotac GTX 1060 AMP! con 6 GB di memoria GDDR5X. Non si tratta certo di specifiche da urlo, ma essendo un computer progettato per i battle royale – tendenzialmente non troppo esosi in termini di risorse – permettono sia di avere tutta la potenza necessaria sia di mantenere basso il prezzo finale.

A completare le specifiche troviamo 16 GB di RAM ADATA DDR4-2400, scheda madre MSI B360M Pro VD, SSD Samsung 860 EVO da 512 GB con interfaccia M.2, HDD WD Blue da 1TB per l’archiviazione dati, alimentatore MasterWatt Elite V3 da 500 W e dissipatore MasterAir Hyper H412R, entrambi di Cooler Master.

Tutti i componenti sono installati in un case Cooler Master, personalizzato a tema Morning Stars. Se siete già in possesso di tutte le periferiche utili potete acquistare solo il PC al prezzo di 879 euro anziché 999, ma se avete bisogno anche dei vari accessori i due bundle potrebbero fare al caso vostro.

Partiamo dal primo, dove con 1029 euro (invece di 1159) oltre al PC vi porterete a casa un monitor Samsung LC24RG50, dotato di pannello VA 24 pollici curvo con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 4 ms e modalità gaming, perfetto per giocare e per guardare film e serie TV.

Il bundle più ricco invece offre, al costo di 1199 euro (anziché 1349), oltre al PC e al monitor anche una tastiera Logitech G105, un mouse Logitech G300S e un paio di cuffie Logitech G432. La tastiera è a membrana, offre una retroilluminazione LED, sei tasti programmabili, perfetti per i giochi online.

Il Logitech G300S è invece un mouse dotato di sensore ottico fino a 2500 DPI, con design simmetrico e che quindi può essere utilizzato sia da mancini che da destrimani. Offre un totale di nove tasti programmabili, e non mancano i pulsanti per modificare velocemente i DPI, per avere totale controllo in tutte le situazioni di gioco. Non manca ovviamente l’illuminazione LED, anche se non è RGB.

Le cuffie Logitech G432 pesano solamente 280 grammi, sono dotate di driver da 50 mm e supportano il surround 7.1 virtuale e la tecnologia DTS 2.0. C’è anche un microfono integrato, perfetto per comunicare durante il gioco. Le varie impostazioni audio delle cuffie, così come quelle della tastiera e del mouse, possono essere gestite facilmente con il Logitech Gaming Software.

