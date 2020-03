Fino al 20% di sconto su AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite

Vi segnaliamo un’ottima promozione per ciò che concerne le suite di lavoro a marchio Autodesk, a dir poco fondamentali per chiunque sia impegnato nell’ambito della progettazione professionale in settori come l’architettura, l’ingegneria civile e non ed ogni altro ambito in cui si debba fare affidamento su programmi di modellazione professionali ed affidabili.

Grazie alla promo in corso, infatti, AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite sono in sconto sul portale ufficiale fino al 20%! La promozione è valida sui rispettivi piani di abbonamento annuali e triennali, ed è disponibile sia su PC che per Mac per quei programmi che supportano la piattaforma (come AutoCAD LT). Si tratta di un’occasione ottima per sottoscrivere un abbonamento o per rinnovare quello già in corso, specie se si considerando il fatto che non sempre questi servizi subiscono flessioni di prezzo così interessanti.

Pensiamo ad esempio al classico AutoCAD, il cui costo annuale sarebbe di ben 2.142 euro e che invece, grazie a questa promozione, scende al di sotto della soglia psicologica dei 2000 euro con un più abbordabile 1.927€. Ancor meglio per il piano triennale, dove lo sconto è parimenti applicato e si passa da 5.783€ a 4.916€. Una cifra comunque importante ma che, in prospettiva, porta il costo mensile ad appena 1.630 euro circa il che, ovviamente, non è affatto male! Del resto, parliamo di programmi a dir poco insostituibili per qualunque professionista che, a maggior ragione dello sconto, valgono sicuramente il tempo speso alla consultazione delle singole offerte.

