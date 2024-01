AFFARE! Chiavetta USB Kingston da 128GB a soli 8€!

Spesso quando si studia o si lavora in mobilità si ha la necessità di portare con sé diversi file digitali, in modo da poterli consultare alla bisogna, o magari per condividerli con i propri colleghi. Da sempre, per questo motivo, esistono le comodissime memorie flash, più comunemente note come "chiavette USB", che essendo piccole, e spesso capienti, risolvono adeguatamente questa necessità. Ebbene, qualora ve ne occorresse una, anche di buona capienza, e voleste approfittare di ua buona offerta Amazon, vi segnaliamo che sul portale è disponibile ad appena 8,79€, l'ottima Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128 GB, una delle migliori chiavette USB in commercio, e certamente la più venduta su Amazon, il cui prezzo originale di 19,95€, ha oggi subito una decurtazione addirittura del 56%! Insomma: un affare!

Kingston DataTraveler, chi dovrebbe acquistarla?

Considerato il suo rapporto qualità/prezzo, oggi decisamente amplificato dallo sconto propostoci da Amazon, diremmo che non c'è spazio ad alcun dubbio: la Kingston DataTraveler Exodia è indubbiamente la memoria flash da acquistare per forza! Parliamo di un prodotto con una buona capienza (128 GB), che può tornare utile in tantissime occasioni, sia che si abbia la necessità di portare con sé dei dati importanti, sia che la si voglia tenere in un cassetto per utilizzarla in base alle necessità.

Parliamo di una pennetta USB compatta, resistente e con un'uscita standard USB 3.2 Gen 1, ampiamente compatibile, ed in grado di fornire delle buone performance di trasferimento dati. Parliamo, dunque, di una soluzione di storage compatta e versatile, con cui potrete archiviare e spostare facilmente documenti, musica, video e tanto altro.

Dulcis in fundo, questa penna USB è dotata anche di un'apprezzabile ed ampia asola, permettendovi così di agganciarla facilmente al portachiavi senza temere di perderla, potendola così tenere a portata di mano... o meglio, di tasca!

Insomma, al prezzo vantaggioso a cui è proposta, ovvero a meno di 9 euro, questa pennetta USB targata Kingston è decisamente uno degli affari da cogliere in questa giornata di offerte Amazon e, per questo, vi suggeriremmo di non indugiare oltre, e di acquistarla subito, così da potervela portare a casa prima che - prevedibilmente - vada esaurita.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!