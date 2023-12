FRITZ!Powerline 1240 AX: Connessioni Wi-Fi 6 e Powerline Gigabit per la casa moderna

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, presentato da AVM, rivoluziona le reti domestiche offrendo connessioni stabili e veloci in tutta la casa attraverso la combinazione di Powerline gigabit e tecnologia Wi-Fi 6. Con velocità fino a 1.200 Mbit/s e una copertura ampia, il set è proposto per gaming, streaming e smart working. È disponibile al prezzo di 169 euro.

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set si distingue per la sua versatilità, integrando Powerline gigabit conforme allo standard HomePlug AV con MIMO 2 x 2 per connessioni stabili e veloci sulla linea elettrica esistente. La tecnologia Wi-Fi 6, combinata con la capacità Mesh, offre una connettività wireless avanzata con velocità fino a 600 Mbit/s sulla banda da 2,4 GHz.

AVM sottolinea in particolare la facilità d'uso e la sicurezza avanzata. La crittografia AES a 128 bit, WPA3, e il sistema WPS garantiscono connessioni sicure, mentre la gestione intelligente dell'energia contribuisce al risparmio energetico.

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set si inserisce nelle moderne abitudini domestiche, consentendo una connettività affidabile e adattabile. L'integrazione nella rete Mesh del FRITZ!Box, la compatibilità con altri dispositivi FRITZ!, e la facilità di aggiornamento tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Box ne fanno una soluzione completa e all'avanguardia per le esigenze di connettività di oggi.

Caratteristiche Dettagli Velocità Powerline Fino a 1.200 Mbit/s Velocità Wi-Fi Fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz) Standard Powerline HomePlug AV con MIMO 2 x 2 Tecnologia Wi-Fi Wi-Fi 6 (wireless AX) Copertura Wi-Fi Ampia copertura con Mesh Porte LAN 2 porte LAN gigabit Sicurezza Crittografia AES a 128 bit, WPA3, WPS Gestione dell'energia Intelligente per Powerline, LAN e rete Wi-Fi Compatibilità Standard HomePlug AV, Wi-Fi Mesh FRITZ!Box Prezzo 169 euro in Italia

Cosa significa Powerline?

Un powerline è un dispositivo che consente di trasmettere dati attraverso la rete elettrica di una casa o di un edificio. Il principio di funzionamento si basa sull'utilizzo delle linee elettriche preesistenti come conduttori di segnale, trasformando l'infrastruttura elettrica in una rete dati. In pratica, i dispositivi powerline vengono collegati alle prese elettriche e utilizzano i cavi elettrici per trasmettere segnali dati, fornendo una connessione Internet anche in luoghi in cui il Wi-Fi potrebbe essere debole o inaffidabile

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set rappresenta un passo avanti nel campo delle reti domestiche, offrendo una combinazione di prestazioni elevate, facilità d'uso e sicurezza avanzata, tutto in un unico prodotto.