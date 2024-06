Offerta TOP sul kit AVM FRITZ!Powerline 1220, ideale per estendere la tua rete Wi-Fi a casa e in ufficio! (-21%)

Il kit AVM FRITZ!Powerline 1220 è una soluzione ideale per espandere facilmente la connettività della vostra rete domestica senza interventi sull'impianto elettrico. Questo kit comprende due ripetitori Wi-Fi capaci di trasferire dati fino a 1200 Mbps, garantendo connessioni internet veloci e stabili anche in punti lontani dal router. Grazie alle due porte LAN Gigabit per adattatore, potrete connettere dispositivi come smart TV, console per videogiochi, e molto altro, direttamente al vostro router. La presa passante integratavi permette di lasciare libere le prese di casa per non dover rinunciare a nulla. Oggi il kit è in offerta su Amazon a soli 103€ anziché 129,99€ offrendo un risparmio del 21%.

Kit AVM FRITZ!Powerline 1220, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit AVM FRITZ!Powerline 1220 si rivela una soluzione ideale per chi cerca di estendere la propria connessione Internet a parti della casa non coperte efficacemente dal segnale Wi-Fi, senza la necessità di eseguire lavori di installazione complicati. È particolarmente raccomandato per ambienti di medie o grandi dimensioni, dove la connessione via cavo assicura prestazioni ottimali, specialmente in presenza di dispositivi smart come smart TV, console per videogiochi, decoder, e impianti hi-fi che richiedono una connessione stabile e veloce. Grazie alle due porte LAN Gigabit, questo set soddisfa le necessità di chi desidera massimizzare la propria esperienza online, fornendo una soluzione pratica anche per attività che richiedono una larga larghezza di banda, come il gaming online e lo streaming in alta definizione.

Inoltre, l'integrazione di una presa passante in ogni adattatore assicura che non si perderà nessuna presa elettrica utile nella propria abitazione. La facilità d'installazione, unita alla compatibilità con diversi standard PLC e alla possibilità di personalizzazione tramite il programma FRITZ!Powerline, rende il set AVM FRITZ!Powerline 1220 adatto anche a chi non possiede particolari competenze tecniche, ma desidera migliorare significativamente la propria esperienza d'uso della rete domestica.

Il kit AVM FRITZ!Powerline 1220 rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per migliorare la connettività domestica. Grazie alla facilità di installazione e l'alta compatibilità con gli standard PLC esistenti, questo set si posiziona come un’ottima scelta per chi cerca una connessione affidabile e veloce in ogni angolo della casa, mantenendo l’efficienza energetica grazie alla funzione Eco. Offerto a 103,00€ grazie a uno sconto Amazon del 21%, questo kit rappresenta un investimento conveniente per migliorare la propria rete senza alterare l'estetica o l'infrastruttura dell'abitazione.

Vedi offerta su Amazon