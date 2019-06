FSP, arrivano sul mercato i nuovi alimentatori Dagger PRO SFX

FSP ha annunciato la disponibilità dei nuovi alimentatori Dagger PRO SFX da 550 e 650 watt, dotati di certificazione 80 Plus Gold e design semi fanless.

Ve ne avevamo parlato in occasione del Computex di Taipei, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: FSP ha presentato i nuovi alimentatori Dagger PRO SFX, nelle versioni da 550 W e 650 W. Si tratta di una variante più avanzata dei classici Dagger, con efficienza, design e connettività migliorati.

I nuovi alimentatori Dagger PRO misurano 100 x 125 x 63,5 mm e rispettano quindi tutti gli standard del formato SFX, ma possono essere facilmente installati anche in un case ATX, micro ATX o mini ITX. Grazie al design modulare l’ingombro dei cavi è stato ridotto al minimo, visto che è possibile collegare solo i connettori di cui si ha bisogno.

Entrambi i modelli sono certificati 80 Plus Gold e riescono a offrire potenza, efficienza energetica e sicurezza grazie alla singola linea di alimentazione +12 V, ai chip MIA (Multiple Intelligence Ability) progettati da FSP e al design DC-DC. Ottima anche la silenziosità, grazie a una ventola da 92 mm con cuscinetti a sfera in grado di fermarsi in presenza di carichi leggeri.

Tra i vari cavi presenti troviamo anche un connettore 8 pin per la CPU, che permette di utilizzare i nuovi Dagger PRO SFX da 550 e 650 watt anche con le schede madre di fascia alta, come ad esempio quelle dotate di chipset Intel Z390.

la serie di alimentatori Dagger PRO utilizza solamente condensatori di alta qualità prodotti in Giappone, per offrire sempre le massime prestazioni. Non mancano, come sempre le protezioni più comuni, come quelle per gli sbalzi di corrente o tensione.

I nuovi Dagger PRO SFX sono garantiti per 200 mila ore e vantano un’efficienza massima del 90%. Sono già disponibili all’acquisto negli Stati Uniti, al prezzo di 120 dollari per il modello da 550 W e 130 dollari per quello da 650 W. Al momento non ci sono dettagli sull’arrivo nel nostro paese.