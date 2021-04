G.Skill, queste lussuose memorie DDR4 sono adatte agli utenti più esigenti

La famiglia Trident Z Royal di G.Skill si prepara ad accogliere un nuovo membro. Le nuove Trident Z Royal Elite mantengono la stessa estetica lussuosa dei predecessori e saranno disponibili nelle colorazioni oro e argento, presentando il dissipatore di calore in alluminio lucido caratteristico delle Trident Z Royal. Tuttavia, G.Skill ne ha rinnovato un po’ il design, sfoggiando un nuovo motivo che replica un cristallo.

Mentre all’esterno queste nuove memorie offrono un look diverso, le Trident Z Royal Elite presentano internamente componenti di fascia alta a cui l’azienda ci ha abituato nel corso degli ultimi anni. Infatti, sono state realizzate con PCB a dieci strati per migliorare la stabilità, mentre chip selezionati manualmente garantiscono prestazioni ottimali.

Data Rate Timing Voltaggio Capacità DDR4-5333 22-32-32-52 1.60V 2 x 8GB DDR4-5066 20-30-30-50 1.60V 2 x 8GB DDR4-4800 19-28-28-48 1.50V 2 x 8GB DDR4-4266 16-19-19-39 1.50V 2 x 16GB, 2 x 32GB DDR4-4266 19-26-26-46 1.50V 2 x 16GB DDR4-4000 16-19-19-39 1.40V 2 x 16GB DDR4-4000 18-22-22-42 1.40V 2 x 32GB DDR4-3600 16-19-19-39 1.35V 2 x 8GB, 2 x 16GB, 4 x 16GB

Per quanto riguarda le frequenze, si parte dal modello DDR4-3600 fino a raggiungere quello DDR4-5333. La capacità dipenderà dal clock scelto, ma, in generale, le Trident Z Royal Elite sono disponibili in kit da 16GB (2×8 GB) e 64GB (2×32 GB o 4×16 GB).

Nonostante l’elevata velocità di trasmissione dati, il kit DDR4-5333 è dotato di timing abbastanza buoni e impostati a 22-32-32-52. Il kit è limitato a una capacità di 16GB (2×8 GB) e necessita di 1,6V di tensione, un valore piuttosto elevato. Il kit DDR4-3600 è l’unico che arriva ad una capacità di 128GB (4×16 GB) e ha timing pari a 16-19-19-39, ma richiede solo 1,35V, quindi c’è sicuramente un po’ di margine per l’overclock.

Le Trident Z Royal Elite di G.Skill supportano XMP 2.0, quindi gli utenti possono semplicemente selezionare l’apposita opzione nel BIOS della propria scheda madre per portare le memorie alla velocità pubblicizzata. Così come gli altri prodotti della medesima compagnia, la garanzia è a vita. Purtroppo, al momento G.Skill non ha rivelato i prezzi né una data di lancio precisa, ma dovrebbero essere disponibili sul mercato dal prossimo mese.