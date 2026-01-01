10 più grossi fallimenti di Apple (8 di 10)

Power Mac G4 Cube (2000)

Presentato nel 2000, il Power Mac G4 Cube era la dimostrazione che un computer potesse essere concepito come oggetto d’arte industriale. Un cubo perfetto di circa 20 centimetri per lato, sospeso dentro un involucro in acrilico trasparente, completamente fanless e totalmente silenzioso. Firmato dal team guidato da Jony Ive, il Cube sembrava più una scultura che una workstation. Eppure, dietro quell’eleganza cristallina si nascondevano un sacco di limiti: prezzo di lancio di 1.799 dollari senza monitor incluso, espandibilità ridotta rispetto ai Power Mac tradizionali e, in diversi esemplari, microfratture visibili nella scocca in policarbonato, soprattutto agli angoli e nella parte superiore. Con un Power Mac G4 più potente disponibile a circa 200 dollari in meno, molti utenti scelsero la sostanza alla forma. Le vendite delusero e Apple sospese la produzione dopo appena un anno.