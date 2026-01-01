10 più grossi fallimenti di Apple (7 di 10)

Hockey Puck Mouse (1998)

Lanciato insieme all’iMac G3 nel 1998, l’Hockey Puck Mouse è rimasto uno degli oggetti più iconici e controversi del design Apple. Perfettamente coerente con l’estetica colorata e traslucida del nuovo corso voluto da Steve Jobs, questo mouse rotondo era più un accessorio di design che una periferica da lavoro. Compatto, minimale, a tratti "giocattoloso", attirò subito l’attenzione per la sua forma inusuale, distante anni luce dai mouse ergonomici tradizionali. Il problema emerse nell’uso quotidiano: la forma circolare rendeva difficile percepirne l’orientamento corretto, l’impugnatura era terrificante, e dopo qualche ora di utilizzo affaticava la mano, e le dimensioni contenute ne inficiavano l'aderenza. Anche con una successiva revisione che aggiunse un piccolo indicatore per distinguere il lato frontale, l’esperienza restò poco convincente. Nel giro di poco tempo Apple lo abbandonò, sostituendolo con una soluzione più ergonomica.