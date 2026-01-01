10 più grossi fallimenti di Apple (9 di 10)

The New iPad (2012)

L'iPad di terza generazione (presentato come The New iPad) è stato uno dei fallimenti più controversi della storia moderna di Apple. Sostituito con l'iPad di quarta generazione dopo soli sette mesi dalla sua commercializzazione. Per quanto introducesse l'ottimo Retina Display, soffriva di enormi problemi di performance. Il processore A5X non era adeguato per gestire l'elevata risoluzione del display Retina, generando eccessivi riscaldamenti del device e un consumo esagerato della batteria. Il tutto si riversava in problemi di performance che lo rendevano meno performante del precedente modello. La vera problematica, però, nacque proprio dal totale silenzio di Apple. Per quanto i problemi fossero evidenti, l'azienda non li confermò mai, limitandosi a far uscire il nuovo modello in fretta e furia, non proponendo agli acquirenti della terza generazione di iPad alcun'offerta di trade-in che alleggerisse la situazione generale e limitandosi a far calare il silenzio su questo specifico modello.