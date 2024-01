Le nuove memorie GDDR7 di Samsung raggiungeranno una velocità sorprendente

Samsung ha annunciato che presenterà la sua prossima generazione di memoria GDDR7 alla conferenza ISSCC, programmata tra il 18 e il 22 febbraio, con una sorprendente velocità di clock pari a 37Gbps.

Questa anticipazione offre uno sguardo esclusivo a una delle memorie di prossima generazione progettate per alimentare le future schede grafiche.

Inizialmente annunciata con una velocità pari a 32Gbps, la tesa competizione nella tecnologia GDDR7 con SK Hynix e Micron, ha portato Samsung a spingersi oltre presentando la sua memoria GDDR7 a 37Gbps.

Un significativo aumento rispetto alla velocità precedentemente annunciata e capace di battere, sia per quanto riguarda le performance che per quanto riguarda le tempistiche, anche Micron, la quale non avrà la sua GDDR7 da 36Gbps pronta prima del 2026.

Al momento, Samsung e SK Hynix inizieranno il rilascio della loro memoria GDDR7 a velocità più basse, partendo da 32Gbps. In seguito, incrementeranno a 35Gbps e successivamente a 37Gbps per le GPU aggiornate.

Si ipotizza che NVIDIA introdurrà le sue GPU di fascia bassa della serie GeForce RTX 50 con memoria GDDR7 a 32Gbps, mentre le versioni di fascia alta come GeForce RTX 5090 potrebbero adottare le GDDR7 a 35Gbps.

La memoria GDDR7 di Samsung, operante a 37Gbps, sarà implementata sulle GPU di prossima generazione con un bus di memoria a 384 bit, garantendo una straordinaria larghezza di banda di memoria pari a 1,7TB/sec.

Tale valore rappresenta un notevole aumento rispetto ai 24GB di memoria GDDR6X a 21Gbps presenti sulla RTX 4090, che offre una larghezza di banda di memoria di 1TB/sec. Samsung ha promesso anche un miglioramento del 20% nell'efficienza energetica.

La memoria GDDR7 emerge dunque come una soluzione affascinante per le future GPU, promettendo un sostanziale aumento delle prestazioni, della larghezza di banda e dell'efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti.

L'annuncio alla conferenza ISSCC dovrebbe fornire ulteriori dettagli, inclusa una roadmap che delineerà le aspettative sulla loro disponibilità.