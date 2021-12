Geforce RTX 2050 e MX500 testate in 3DMark

Venerdì scorso, NVIDIA aveva annunciato le sue nuove GPU dedicate al mondo dei notebook: GeForce RTX 2050, MX570 e MX550. La prima, facente parte della linea GeForce RTX 20, presenta RT Core, Tensor Core e NVIDIA Encoder per sfruttare tutte le tecnologie all’avanguardia dell’azienda, come ray tracing, DLSS, Reflex e Broadcast. Inoltre, la GeForce RTX 2050 è perfettamente compatibile con la tecnologia NVIDIA Optimus per garantire il perfetto equilibrio tra lunga durata della batteria e prestazioni ottimali. Le altre due, invece, sono pensate per offrire maggiori capacità in ambiti come fotoritocco e video editing in portatili rispetto alle iGPU, senza ovviamente trascurare anche il gaming.

Photo Credit: Zhihu

Come riportato da ComputerBase e VideoCardz, sono comparsi in rete i primi risultati ottenuti nel test Time Spy di 3DMark con le tre nuove GPU. A quanto pare RTX 2050 e MX570 offrono prestazioni molto vicine, almeno stando a questo test. Del resto, le due possiedono caratteristiche tecniche similari, anche se i RT core dovrebbero avere qualche limitazione sul modello MX. Inoltre, la RTX 2050 ha frequenze più elevate e un maggior quantitativo di memoria (4GB rispetto ai 2GB della MX570). La MX550, invece, è una sorta di versione meno potente della GeForce RTX 1650, basata sulla GPU Turing TU117, di cui conserva i 1.024 CUDA core, ma l’ampiezza del bus della memoria è stata ridotta a 64 bit.

GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2050 Nvidia CUDA Core 3.072 2.944 2.560 2.304 1.920 2.048 Boost Clock (MHz) 1.080 – 1.560 MHz 1.095 – 1.590 MHz 1.155 – 1.380 MHz 1.125 – 1.455 MHz 1.185 – 1.560 MHz 1.155 – 1.477 MHz Potenza (W) 80 – 150+ W 80 – 150+ W 80 – 115 W 80 – 115 W 65 – 115 W 30 – 45 W Velocità delle memorie Fino a 14 Gbps Fino a 14 Gbps Fino a 14 Gbps Fino a 14 Gbps Fino a 14 Gbps Fino a 14 Gbps Configurazione standard delle memorie 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Ampiezza del bus delle memorie 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 64-bit Banda della memoria (GB/sec) Fino a 448 GB/s Fino a 448 GB/s Fino a 448 GB/s Fino a 448 GB/s Fino a 336 GB/s Fino a 112 GB/s

I risultati, pubblicati sul portale Zhihu, non sono molto impressionanti, dato che una RTX 3050 mobile, con un bus a 128 bit, arriva a circa 4.800 punti, ma, ricordiamo, questi test sono stati effettuati su campioni in pre-produzione che potrebbero essere ulteriormente ottimizzati in futuro. GeForce RTX 2050, MX570 e MX550 debutteranno sul mercato nel corso della prossima primavera.