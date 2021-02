GeForce RTX 3070 Ti, la scheda è già nelle mani degli OEM?

Lo scorso settembre, poco dopo la prima presentazione ufficiale di NVIDIA della nuova gamma di schede grafiche basate sull’architettura Ampere e costituita inizialmente dalla GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, il noto produttore Lenovo aveva inserito nel proprio listino un preassemblato equipaggiato con una sconosciuta GeForce RTX 3070 Ti: il Legion T7 34IMZ5. Da allora sono passati svariati mesi e non abbiamo più sentito parlare di tale prodotto, nonostante la compagnia californiana abbia presentato, e lanciato, altre schede grafiche, mentre Lenovo ha eliminato qualsiasi riferimento alla GeForce RTX 3070 Ti dal suo sito.

Credit: Alternate

A quanto pare, tuttavia, NVIDIA ha continuato a lavorare ad una versione più potente della sua GeForce RTX 3070 e recentemente, presso lo store Alternate, è comparso nuovamente il Lenovo Legion T7 34IMZ5, lo stesso avvistato mesi fa, che ancora una volta riportava la presenza di una GeForce RTX 3070 Ti al suo interno. Dopo che GameStar, il sito che per primo ha notato la cosa, ha chiesto spiegazioni al rivenditore, la pagina è stata rimossa ed il negozio ha confermato che si era trattato solamente di un bug. In seguito, NVIDIA non ha voluto commentare la vicenda, affermando di non aver nulla da dichiarare relativamente ad un prodotto non ancora annunciato.

Credit: VideoCardz

Per il momento, ovviamente, si tratta di pure speculazioni in attesa di una presentazione ufficiale di NVIDIA. Ad ogni modo, visti anche i precedenti, è molto probabilmente che la compagnia stia pensando di lanciare una GeForce RTX 3070 Ti/Super per coprire maggiormente tutte le varie fasce di mercato, sebbene al momento persistano, purtroppo, ancora seri problemi inerenti alla produzione e distribuzione delle schede grafiche di ultima generazione.