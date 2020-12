Gigabyte, migliori prestazioni con schede madre AMD serie 500 grazie a SAM

Gigabyte ha ufficialmente annunciato la disponibilità di nuovi aggiornamenti per i BIOS delle schede madre con chipset AMD serie 500. La nuova versione di firmware permette un aumento delle performance in gioco per chi utilizza una CPU Ryzen della nuova serie 5000 e una delle GPU Radeon RX 6000 da poco annunciate dall’azienda di Sunnyvale.

Ad essere state aggiornate sono tutte le schede madre Gigabyte con chipset AMD X570, B550 e A520. Il nuovo aggiornamento del BIOS di Gigabyte porta con sé la possibilità di attivare la funzionalità Smart Access Memory (SAM), nome commerciale di AMD per la funzione presente nello standard PCIe e chiamata Resizable BAR Capability.

Grazie a SAM, i sistemi 100% AMD che utilizzano una delle nuove CPU basate su architettura Zen 3 e una tra le GPU RDNA2 annunciate da AMD a fine ottobre potranno beneficiare di un piccolo, anche se molto gradito, aumento delle prestazioni. Smart Access Memory permette alla CPU di accedere direttamente a tutti i 16GB di memoria video GDR6 presente sulle Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Le versioni di BIOS aggiornate per le schede madre Gigabyte con i vari chipset AMD sono:

Chipset Versione BIOS X570 F31 B550 F11 A520 F11

Per attivare SAM è necessario recarsi nel BIOS dopo aver aggiornato all’ultima versione disponibile ed aver aggiornato il driver per la scheda grafica. All’interno del BIOS si deve cercare ed abilitare le voci Enable Above 4G Decoding e Re-Size BAR Support, salvare e poi procedere con un riavvio.

Come verificare se Smart Access Memory (SAM) è abilitato?

La verifica dell’attivazione della funzione Resizable BAR Capacity è facile ma ha come requisito disporre delle credenziali di amministratore del proprio PC. Per verificare l’attivazione di SAM sui sistemi AMD basta seguire questi semplici passi:

Cliccate con il tasto destro su Start per aprire il menu degli strumenti amministrativi

su per aprire il menu degli strumenti amministrativi Aprite Gestione Dispositivi

Nella lista di dispositivi presenti nel proprio sistema cercate la vostra GPU sotto la voce Schede Video

Cliccate con il tasto destro sul nome della scheda e selezionate Proprietà

sul nome della scheda e selezionate Nella finestra che verrà aperta, spostatevi nella scheda Risorse

Verificate sia presente la voce Intervallo di memoria grande

Se la voce è visualizzata complimenti, avete attivato con successo la funzionalità SAM per il vostro PC.

Per scoprire quale impatto questa funzionalità del bus PCIe ha sulle prestazioni nei giochi, vi consiglio la lettura della nostra recensione delle GPU Radeon RX 6800 e RX 6800 XT.