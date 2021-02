Gigabyte ritira un modello di GeForce RTX 3090 dal mercato, c’è lo zampino di NVIDIA?

Il portale CRN ha riferito che Gigabyte ha ritirato dal mercato la scheda grafica GeForce RTX 3090 Turbo, annunciata lo scorso settembre, come confermato dalla cancellazione della pagina dedicata al prodotto dal sito ufficiale.

I piani improvvisi di Gigabyte relativi all’eliminazione della sua GeForce RTX 3090 Turbo metteranno sicuramente i partner del mondo server in una situazione difficile. Sebbene NVIDIA offra una potentissima scheda grafica basata su architettura Ampere per applicazioni professionali, la nota A100, diverse aziende hanno preferito utilizzare la GeForce RTX 3090 a causa del suo miglior rapporto prezzo/prestazioni. Infatti, l’A100 viene venduta a quasi 10.000$, mentre la GeForce RTX 3090 ha un prezzo consigliato di 1.499$. La GeForce RTX 3090 Turbo è stata un’ottima opzione per realizzare server economici, dato che la scheda grafica soddisfava tutti i requisiti di un prodotto dedicato all’elaborazione massiccia di dati: il dissipatore stile blower occupava solo due slot PCI e i 24GB di memoria GDDR6X ad alta velocità a bordo garantivano un grande vantaggio nei carichi di lavoro di deep learning.

È plausibile che Gigabyte abbia ricevuto una comunicazione da parte di NVIDIA che abbia portato a questa scelta. Probabilmente si è sparsa la voce che i produttori stavano optando per la GeForce RTX 3090 invece della più costosa A100 per le loro soluzioni di data center e, in effetti, NVIDIA scoraggia l’utilizzo di schede grafiche GeForce e Titan in tali ambienti. I dispositivi pensati per il mercato consumer non offrono lo stesso livello di funzionalità e supporto delle controparti professionali, come una garanzia estesa, assistenza dedicata aziendale, certificazioni per applicazioni data center e un ciclo di vita più lungo. Ora che la GeForce RTX 3090 Turbo è stata ritirata, i produttori dovranno cercare un’altra soluzione. Fortunatamente, la GeForce RTX 3090 Turbo di Gigabyte non era l’unica GeForce RTX 3090 con un design a singola ventola sul mercato, poiché anche ASUS e MSI hanno realizzato prodotti simili.