Gigabyte, nuovi SSD Aorus RGB in formato PCI Express

Gigabyte ha annunciato nuovi SSD Aorus RGB con form factor PCI Express single slot, capaci di raggiungere i 3480 MB/s in lettura e i 3080 MB/s in scrittura.

Gigabyte ha annunciato due nuovi SSD NVMe Aorus RGB, disponibile nei tagli di memoria da 512 GB e 1 TB, con interfaccia PCIe 3.0 x4 e form factor single slot.

Non il classico M.2 quindi, ma una vera e propria scheda da inserire in un alloggiamento PCI Express. Sull’unità troviamo una memoria Toshiba BiCS TLC NAND flash, un controller Phison PS5012-E12 e 512 MB o 1 GB di cache DRAM (a seconda del modello).

La variante da 1 TB offre velocità di lettura sequenziale fino a 3480 MB/s e di scrittura fino a 3080 MB/s, mentre per quanto riguarda lettura e scrittura casuale è possibile raggiungere i 610.000 / 530.000 IOPS.

La versione da 512 GB offre invece prestazioni sequenziali pari a 3480 / 2100 MB/s e casuali fino a 360.000 / 510.000 IOPS.

Il raffreddamento è di tipo passivo e affidato a un pad termico che da un lato entra in contatto con controller, memoria e DRAM, dall’altro con la copertura in alluminio che funziona anche da dissipatore.

Anche il backplate è in alluminio, mentre sul lato troviamo una striscia in acrilico che ospita i LED RGB, personalizzabili tramite il software RGB Fusion.

I nuovi SSD Aorus RGB sono garantiti per 5 anni e hanno una resistenza dichiarata di 800 TBW per il 512 GB e 1600 TBW per il modello da 1 TB. Ancora ignoti prezzo e disponibilità.