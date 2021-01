Gli SSD portatili di Western Digital diventano sempre più capienti

Western Digital di certo è uno dei marchi più conosciuti nell’ambito degli SSD portatili. In particolare, le sue linee WD My Passport e SanDisk Extreme sono SSD su USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) che utilizzano un chip bridge ASMedia ASM2362 e un’unità SSD NVMe PCIe 3.0 x4 WD SN550E, mentre gli SSD portatili WD_BLACK P50 e SanDisk Extreme PRO sono SSD su USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) che utilizzano un chip bridge ASMedia 2364 con un SN750E e un SSD NVMe PCIe 3.0 x4 SN730E, rispettivamente.

L’unità SSD My Passport, grazie alle sue capacità di crittografia hardware, si rivolge al consumatore medio che desidera eseguire il backup di file di lavoro, file multimediali e file personali in modo sicuro. SanDisk Extreme ed Extreme PRO si rivolgono invece ai professionisti che creano contenuti al di fuori di un ambiente di ufficio standard, in virtù del loro grado di protezione IP55 e due diversi livelli di velocità: 1 GB/s per Extreme e 2 GB/s per Extreme PRO. Il WD_BLACK P50 è pensato per i giocatori che necessitano di uno spazio di archiviazione veloce ed ampio per i loro giochi.

Attualmente, tutte e quattro le famiglie raggiungono le dimensioni massime di 2TB, ma, in occasione del CES 2021, la compagnia ha annunciato le versioni da 4TB, con disponibilità sul mercato prevista entro la fine di febbraio. Internamente, i quattro SSD portatili avranno tutti un’unità NVMe di classe SN750 double-side. Ciò significa che sarà presente la stessa memoria flash NAND TLC BiCS4 3D insieme a un controller SSD. Il supporto AES hardware a 256 bit è integrato e abilitato su tutti i drive tranne WD_BLACK P50.

In termini di prezzo, le versioni da 4TB di SanDisk Extreme di classe 10Gb/s e WD My Passport SSD avranno, rispettivamente, un prezzo consigliato di 700$ e 680$, mentre SanDisk Extreme PRO di classe 20Gb/s e WD_BLACK P50, con la medesima capacità, saranno commercializzati a 750$.