Il mouse Glorious Gaming Model D è leggerissimo, veloce e in offerta! (-17%)

Il mouse gaming Glorious Gaming Model D è ergonomico e superleggero, con un design a nido d'ape che offre un ottimo grip e fa respirare la pelle e un software ottimizzato per il gioco competitivo. Dotato di sensore Pixart 3360 e switch Omron, assicura una precisione senza pari e una durabilità fino a 20 milioni di clic. I suoi piedini in PTFE garantiscono movimenti fluidi su qualsiasi superficie, rendendolo l'alleato perfetto per i giocatori alla ricerca di velocità, controllo e comfort. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con il Glorious Gaming Model D. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 17% potete acquistarlo per soli 44,99€!

Glorious Gaming Model D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Gaming Model D è consigliato a quei giocatori che cercano un'esperienza di gioco migliorata grazie a un mouse ottimizzato per il gioco competitivo. Grazie al suo design leggero ed ergonomico, è ideale per mani di medie e grandi dimensioni, offrendo velocità, controllo e comfort senza precedenti. Il peso ottimale e il cavo ultraflessibile paracord "Ascended" garantiscono una sensazione quasi wireless, permettendo movimenti rapidi e precisi senza impedimenti.

I suoi piedini in PTFE offrono scivolamenti senza sforzo su qualsiasi superficie, consentendo di utilizzarlo su tappetini, scrivanie in legno, tavoli di vetro e via dicendo. Con un polling rate di 1.000 Hz e un'elevata precisione di tracciamento, questo mouse elimina ogni possibile imprecisione. Gli switch Omron sono estremamente precisi e capaci di sopportare fino a 20 milioni di clic, rendendo il Glorious Gaming Model D un mouse affidabile sia a livello prestazionale che costruttivo.

Attualmente disponibile per 44,99€ grazie a un riduzione di prezzo del 17%, il Glorious Gaming Model D rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un mouse da gaming leggero ma affidabile. La sua combinazione unica di ergonomia, prestazioni di alta qualità e durabilità lo rende la soluzione ideale sia per i gamer appassionati sia per coloro che si avvicinano al mondo del gaming competitivo.

