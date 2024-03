Glorious Gaming Model O: mouse LEGGERISSIMO a soli 51€! (-23%)

Se siete dei PC gamer competitivi, o comunque amate dare il meglio nelle vostre sessioni di gioco, saprete sicuramente dell'importanza di utilizzare uno dei migliori mouse gaming in circolazione. Le proposte sono tantissime ma se cercate un modello ultra leggero e apprezzatissimo vi consigliamo di non perdervi l'offerta di oggi su Amazon per il mouse Glorious Gaming Model O! Originariamente proposto a 65,96€, è ora disponibile a soli 50,99€, permettendovi di risparmiare il 23%.

Mouse Glorious Gaming Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Glorious Gaming Model O è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che ricercano leggerezza, precisione e velocità durante le loro sessioni di gioco. Particolarmente raccomandato per giocatori con mani di medie e piccole dimensioni, questo mouse ambidestro risponde alle esigenze di chi vuole migliorare le proprie prestazioni in giochi competitivi come sparatutto, MOBA, MMO e Battle Royale. Grazie al suo design a nido d'ape, offre un comfort senza pari mantenendo il mouse estremamente leggero, soli 58g, permettendo movimenti rapidi e precisi senza sforzo. L'aggiunta di sei tasti programmabili e il tracciamento al pixel esatto assicurano che ogni azione sia registrata con massima precisione, senza alcuna accelerazione o imprecisioni, rendendo ogni sessione di gioco più immersiva e soddisfacente.

Il mouse Glorious Gaming Model O si distingue per il suo design ultraleggero, pensato per chi cerca prestazioni e comfort senza compromessi. Dotato di una struttura a nido d'ape che non solo ne riduce il peso, ma garantisce anche un'elevata durata nel tempo, questo mouse ambidestro è dotato di un sensore Pixart 3360 che assicura un tracciamento preciso al pixel senza alcuna accelerazione, ideale per gli appassionati di gaming competitivo. Il cavo ultraflessibile di tipo "Ascended" e i piedini in PTFE al 100% offrono un'esperienza di scorrimento senza paragoni, mentre la possibilità di personalizzare i 6 tasti con supporto macro aumenta ulteriormente la sua versatilità. Il mouse è ottimizzato per tutti i tipi di videogiochi, garantendo prestazioni eccellenti e un controllo totale del gioco.

Concludendo, il mouse Glorious Gaming Model O rappresenta la scelta ideale per i giocatori che non vogliono compromettere velocità e precisione. Il suo design innovativo, unito alla leggerezza e alla capacità di offrire un'esperienza di gioco senza alcun impedimento, lo rende perfetto per chi vuole elevarsi oltre la concorrenza. La sua durabilità, assicurata da materiali di prima qualità e switch Omron con una vita utile di 20 milioni di clic, ne fanno un investimento durevole nel tempo. Per questi motivi, vi consigliamo vivamente l'acquisto del mouse Glorious Gaming Model O, proposto attualmente a un prezzo di 50,99€, un ottimo affare considerando le sue caratteristiche high-end.

