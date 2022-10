Windows 7 non è più supportato da Microsoft dal 2020, tuttavia gode ancora di una certa popolarità fra una fascia di utenti irriducibili. Tuttavia, a breve, Google smetterà di supportare il vecchio sistema operativo con un’ultima versione del suo browser Chrome.

Secondo i programmi dell’azienda, Chrome 110 sarà rilasciato il 7 febbraio 2023 e sarà l’ultima versione a supportare Windows 7 e Windows 8.1.

In ogni caso il browser continuerà a funzionare dopo la distribuzione della versione 110, tuttavia non saranno più pubblicati aggiornamenti su questi due sistemi operativi Microsoft. Lo stop agli aggiornamenti di sicurezza può costituire un problema, dal momento che non verranno più corrette eventuali vulnerabilità o bug che possono essere sfruttati da malintenzionati per condurre attacchi malware ed eseguire altre azioni nefaste.

Chrome dirà presto addio a Windows 7

Per qualche utente, dunque, potrebbe arrivare il momento di decidere di passare a un sistema operativo più recente, come Windows 10 o Windows 11, se vengono soddisfatti i requisiti hardware. Certo, esistono altri browser da prendere in considerazione, ma chi proprio non vorrà rinunciare a Chrome per via delle integrazioni con l’ecosistema dei servizi Google, potrebbe essere un duro colpo da sopportare. Per qualcuno, invece, potrebbe essere un’ottima occasione per esplorare una delle migliori distro Linux e cambiare completamente ambiente operativo.

In ogni caso, restare su un sistema operativo che non riceve più aggiornamenti di sicurezza può essere un problema significativo. D’altronde, abbiamo già visto come vulnerabilità zero-day possano richiedere anni prima di essere risolte, come il noto caso di DogWalk. In alcuni casi, sono state riscontrate vulnerabilità vecchie anche di 15 anni, come nel caso di Python e Microsoft non è immune da problemi di questo tipo.