Windows 11 22H2 l’atteso aggiornamento annuale dell’ultimo sistema operativo Windows, precedentemente noto come Sun Valley 2. Ci sono varie novità in arrivo, di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi in diverse occasioni, come l’introduzione di alcune funzioni molto utili.

L’update è disponibile da tempo nei canali di anteprima del programma Microsoft Windows Insider, e ora pare che ci sia una data precisa per l’inizio della distribuzione all’utenza generale.

Secondo due fonti distinte, ovvero The Verge e Windows Central, Microsoft inizierà a distribuire gradualmente l’aggiornamento 22H2 agli utenti Windows 11 e Windows 10 a partire dal 20 settembre 2022. Come, sempre, si potrà attendere l’arrivo dell’aggiornamento tramite Windows Update oppure installarlo subito tramite l’assistente per l’installazione di Windows 11.

Windows 11

Tra le novità in arrivo, ricordiamo le nuove funzioni di sicurezza e una revisione approfondita di Gestione attività, inoltre, l’interfaccia utente sarà armonizzata, con l’abbandono di alcuni elementi ereditati dalle versioni precedenti di Windows in favore di un look più coerente all’interno dell’intera interfaccia di Windows 11, sotto le nuove regole del Fluent Design.

Microsoft sembra ancora in una fase di valutazione circa le strategie di distribuzione degli aggiornamenti. Con Windows 11, infatti, siamo passati a un modello con un grosso update annuale, che diventano due su Windows 10. Successivamente, però, il Colosso di Redmond ha preferito optare per aggiornamenti medio-piccoli con maggiore frequenza, come abbiamo potuto vedere con i vari update di sicurezza per Windows 11.

In ogni caso, sembra proprio un work-in-progress, e probabilmente possiamo aspettarci ulteriori cambiamenti nella gestione degli update da parte di Microsoft.

Per quanto riguarda Windows 10, che come dicevamo riceverà la sua versione dell’update 22H2, non sono ancora noti gli effettivi cambiamenti introdotti con l’aggiornamento, ma non ci aspettiamo grosse novità, quantomeno fra gli aspetti visibili agli utenti.