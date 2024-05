Arriva App Mall, lo store di Google dedicato a ChromeOS

Presto gli utenti Chromebook avranno a disposizioneche raccoglie app e giochi per i loro dispositivi allo scopo di. La nuova hub denominata App Mall consentirà di scaricare varie tipologie di software tra cui app Android, Linux e le Progressive Web App (PWA). Quest'ultime sono essenzialmente siti web trasformati in app.

Secondo quanto riportato da Chrome Unboxed, l'App Mall su ChromeOS offrirà agli utenti la possibilità di esplorare applicazioni al di fuori del Google Play Store. Questo consentirà una maggiore personalizzazione dei loro laptop e un utilizzo più ampio dei Chromebook.

Una delle lamentele più comuni tra coloro che passano a ChromeOS è proprio la sensazione di essere limitati alle app disponibili sul Play Store, rendendo la ricerca di applicazioni esterne un'attività scomoda. Tuttavia, App Mall promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti Chrome potranno cercare e scaricare le app necessarie. Di seguito un video che mostra la hub nelle sue prime fasi di test:

Il video rilasciato su YouTube da Chrome Unbox illustra alcune funzionalità del nuovo store dedicato ai Chromebook: una volta trovata l'app desiderata, saranno mostrate immagini dell'interfaccia in funzione, recensioni scritte da altri utenti e sarà possibile scegliere da quale fonte effettuare il download. Sebbene attualmente in anteprima sia possibile scaricare solo app Android, si prevedono sviluppi futuri che espanderanno le opzioni a disposizione.

Come si evince dal breve filmato, l'App Mall è pensata per semplificare l'accesso a un'ampia varietà di software in un unico grande contenitore. Questo rappresenta una novità interessante che potrebbe rendere ChromeOS più attraente per un numero maggiore di utenti.

Attualmente, l'App Mall è in anteprima e può essere esplorata abilitando il flag “chrome://flags/#cros-mall” nel canale Canary di ChromeOS 126. Una volta attivato, l'icona dell'App Mall verrà aggiunta al launcher delle app.