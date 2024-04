Google ora usa l'IA per suggerire password sicure, ma lo usate il password manager?

Google potrebbe introdurre una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale per generare password più sicure e intelligenti attraverso il suo ultimo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), noto come Gemini.

Questa scoperta è merito dell'utente @Leopeva64 su X: a quanto pare, Google sta considerando l'implementazione di Gemini in Chrome per migliorare la funzione di suggerimento delle password forti. Attualmente, quando gli utenti devono creare o modificare una password, Chrome offre già suggerimenti di password robuste. Tuttavia, l'integrazione di Gemini potrebbe portare a suggerimenti ancora migliori, grazie alla capacità del modello di comprendere meglio il contesto e generare password più sicure e personalizzate.

Nonostante il comprensibile entusiasmo per l'implementazione di questa tecnologia avanzata, ci sono preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la sicurezza. I modelli LLM come Gemini sono vulnerabili agli attacchi di tipo prompt o injection, che potrebbero essere utilizzati per indurre il modello a rivelare informazioni sensibili come le password degli utenti. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza dei dati personali degli utenti e sulla possibilità che gli hacker possano sfruttare questa tecnologia per scopi dannosi.

Tuttavia, se implementata correttamente e con le debite precauzioni (come l'utilizzo di un password manager per tenere le password al sicuro), la funzione potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella sicurezza delle password online. La capacità di generare password più complesse e personalizzate potrebbe contribuire a ridurre il rischio di violazioni della sicurezza legate alle password deboli o facilmente indovinabili. Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all'implementazione di Gemini per la generazione di password in Chrome.