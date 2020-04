Greenliant inizia la produzione per SSD M.2 industriali con capacità fino a 2TB in formato NVMe e SATA

Greenliant, società americana specializzata nella produzione di memorie flash NAND dal 2010, ha annunciato nuovi moduli SSD NVMe e SATA in formato M.2 destinati ad usi industriali, che raggiungono la capacità massima di ben 2TB per entrambi i modelli. Per questi SSD la società ha utilizzato memorie flash di tipo 3D NAND TLC (3-bit-per-cell).

La produzione in serie dei nuovi moduli SSD sarà quindi destinata al settore server e la principale caratteristica risiede nella capacità di lavorare anche in condizioni termiche poco favorevoli. I nuovi SSD prendono il nome di NVMe M.2 ArmourDrive e SATA M.2 ArmourDrive Series 87. La nuova linea di Greenliant riesce a garantire un corretto funzionamento anche con temperature al di sotto dei -40°C e addirittura al di sopra degli 85°C.

Prodotti nel Form Factor 2280 (larghezza di 22mm e lunghezza di 80mm) i nuovi SSD supportano anche la crittografia hardware, funzione estremamente importante, che interessa all’utente amatoriale proprio come a grandi e piccole società. Greenliant con la Series 87 vuole punta ad offrire sì massima capacità, ma al contempo elevata sicurezza per la protezione dati. Feature che rendono questi SSD destinati a svariati usi oltre che al tipico utilizzo con server, tra cui applicazioni in campo IFF (In-flight entertainment) in totale sicurezza.

La nuova serie 87 di Greenliant oltre al funzionamento operativo in ogni condizione vanta anche diverse feature tra cui: un’ampia gamma di tagli per la memoria, da 240GB fino alla massima dimensione di 2TB. Funzione Built-in- ECC, un’ottimizzazione per le memorie 3D NAND, che permetterà di rilevare e correggere con maggiore efficienza errori bit durante le fasi di lettura/ scrittura. Funzione Advanced Flash Management per assicurare maggiore longevità al drive. Per ultimo ma non per importanza, supporto alla crittografia AES-256 e TCG OPAL.

Vi lasciamo alle dichiarazioni di Arthur Kroyan, vice presidente del business development e marketing di Greenliant: “I clienti si affidano alla nostra ampia e profonda selezione di qualità per gli SSD, Greenliant è infatti fiera di offrire alle società la massima dimensione di memoria fino a 2TB per supportare tutte le applicazioni industriali al meglio. Grazie alle memorie DRAM integrate nei nostri SSD e alle funzioni di sicurezza, questi prodotti forniscono tutto il necessario per la protezione dati e vantaggi consistenti per sistemi embedded.