Gli analisti del gruppo Cybereason hanno scoperto un’operazione di hacking, nota come Operation CuckooBees, attiva dal 2019 e mai rilevata in precedenza. La campagna ha colpito aziende tecnologiche e industriali in Asia orientale, Europa occidentale e Nord America attraverso un malware specifico e lo sfruttamento di vulnerabilità note e di tipo zero-day nelle piattaforme ERP utilizzate dalle vittime.

Il gruppo responsabile degli attacchi è di origine cinese e si fa chiamare Winnty o APT41, caratterizzato da una grande capacità di mimetizzazione e dal presunto supporto ufficiale della Cina. Nel corso degli ultimi tre anni, il gruppo avrebbe ottenuto risorse relative alle proprietà intellettuali, come brevetti, diritti d’autore, marchi commerciali e altri dati aziendali, agendo del tutto indisturbato. Non è noto l’impatto economico delle azioni del gruppo, ma i ricercatori ritengono che si tratti di una delle operazioni più dannose degli ultimi anni.

Tramite una WebShell codificata e l’uso del protocollo WinRM per l’accesso remoto, Winnty sfrutta i servizi di Windows IKEEXT e PrintNotify per il sideloading di file DLL o per il caricamento di un rootkit kernel con firma. Una volta ottenuto l’accesso alla rete, gli hacker procedono ad analizzare il sistema tramite comandi standard di Windows come “systeminfo” e altri, una scelta molto ingegnosa, dato che queste operazioni non generano avvisi di sicurezza nemmeno se eseguite in batch.

Gli attacchi hacker hanno provocato danni per svariati milioni di euro negli ultimi anni

Come dei veri ninja, gli hacker di Winnti sfruttano tecniche e programmi in grado di mimetizzarsi perfettamente nel sistema, come una versione a riga di comando di WinRar per l’esfiltrazione dei dati e un malware noto come “DEPLOYLOG” che, insieme all’uso di Windows CLFS, consente di rendere invisibile l’uso dei payload del gruppo, il rootkit WINNKIT.

WINNKIT è molto sofisticato e contiene una firma digitale BenQ scaduta che viene utilizzata per bypassare la verifica della firma con DSE, successivamente il rootkit consente di prendere il controllo delle comunicazioni di rete e ricevere comandi tramite DEPLOYLOG.

Il gruppo è ancora molto attivo, nonostante alcuni dei suoi membri siano stati individuati dalle forze dell’ordine, pertanto la minaccia è ancora concreta. Le aziende che potrebbero essere colpite da attacchi di questo tipo devono assicurarsi di aggiornare gli antivirus e monitorare con attenzione il traffico rete, possibilmente utilizzando la segmentazione. Cybereason ha approfondito la questione in questo post del blog ufficiale.