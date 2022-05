Nonostante il continuo miglioramento delle ultime settimane, il mercato delle schede video non è ancora tornato in salute e uno dei settori dove la scarsità di schede si è fatta sentire di più e la fascia bassa, dove negli ultimi mesi AMD ha presentato diverse soluzioni (più o meno buone) destinate alla fascia entry level e agli OEM. Nonostante le RX 6500 e RX 6400 non abbiano fatto esattamente breccia nel cuore degli appassionati, sono comunque tra le pochissime schede moderne sul mercato a coprire la fascia di prezzo al di sotto dei 300€, mentre per quanto riguarda Nvidia la proposta più economica è stata per lungo tempo la RTX 3050, che si collocava poco sopra i 400€; chi voleva spendere meno doveva accontentarsi di prodotti con 3 o più anni sulle spalle, come le GTX 1050 Ti o le schede della serie 16 come la GTX 1650, che comunque si attestavano spesso attorno ai 300€.

La GTX 1050 TI è ancora offerta da Nvidia come soluzione economica

Sembra però che la situazione stia per cambiare: secondo le indiscrezioni, Nvidia sarebbe infatti in procinto di lanciare la GTX 1630, che andrà a rimpiazzare proprio la GTX 1050 Ti. Dal punto di vista tecnico la GTX 1630 sarà basata su chip TU117 (architettura Turing) con 512 CUDA core e una frequenza massima di 1,8GHz, abbinato a 4GB di memoria GDDR6 a 12Gbps; come le altre soluzioni entry level, il TDP dovrebbe attestarsi sui 75 Watt offerti dallo slot PCIe, così da non avere la necessità di alimentazione ausiliaria tramite il classico connettore 8-pin. È probabile inoltre che, seguendo quanto fatto in passato con altre schede della serie “30” come la gt1030 o la gt 730, questa nuova GTX 1630 potrebbe essere presentata anche in formato low profile per PC compatti.

Una 1650 low profile di Zotac

Come è facile intuire la nuova scheda di Nvidia non sarà un prodotto entusiasmante, ma semplicemente un refresh della fascia bassa dove Nvidia è rimasta ferma per oltre 3 anni, mentre AMD ha presentato due soluzioni basate su RDNA2 che, nonostante le basse prestazioni, supportano comunque le ultime tecnologie sia in materia hardware che software e rappresentano una alternativa convincente e ragionevolmente economica a prodotti vecchi di anni, offerti attualmente nella gamma media e bassa da Nvidia, come ad esempio la GTX 1660 e la GTX 1650.

Al momento non è dato sapere quando la nuova scheda video arriverà sul mercato e in che modalità, anche se le indiscrezioni indicano il 31 maggio come possibile data dell’annuncio. Nvidia potrebbe decidere di vendere la scheda al pubblico fin da subito, o seguire le orme di AMD che ha consegnato le sue RX 6500 e RX 6400 dando priorità agli OEM, prima di iniziare la distribuzione per tutti. Non ci sono indicazioni neanche sul prezzo, ma è lecito aspettarsi (viste le specifiche e la fascia di mercato) un collocamento simile alla RX 6400, quindi intorno ai 150€.