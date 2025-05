Gygabyte crea una scheda PCIE per aumentare la RAM (e non solo) al COMPUTEX.

Gigabyte, storicamente specializzata in schede madri, schede grafiche e laptop gaming, ha annunciato durante il COMPUTEX 2025 il suo ingresso ufficiale nel settore dei PC desktop preassemblati pensati per il gaming di fascia alta. L'Aorus Supreme 5/ICE combina una scheda madre premium X870E con schede grafiche RTX 5090 o 5080 a scelta. Per chi cerca un equilibrio diverso tra prestazioni e prezzo, l'Aorus PRIME 5 offre una configurazione basata su scheda madre B850 e processore AMD Ryzen 7 9700X, abbinati a GPU RTX 5080 o 5070 Ti.

Per gli appassionati dell'assemblaggio, ma con un occhio all'estetica, Gigabyte ha presentato anche il kit Stealth PC, una soluzione che nasconde cavi e connettori per ottenere un aspetto estremamente pulito all'interno del case. Il kit può includere schede madri X870 o B850 Aorus Stealth Ice e schede grafiche Aorus GeForce RTX 5090 STEALTH ICE 32G, il tutto racchiuso nell'elegante chassis C500 Panoramic Stealth Ice con pannelli in vetro temperato che offrono una visuale a 270° dei componenti interni.

Sebbene Gigabyte non abbia ancora comunicato i prezzi ufficiali, è evidente che questi sistemi si posizioneranno nella fascia alta del mercato, considerando il costo dei singoli componenti utilizzati. Una scelta che riflette la strategia di puntare su prodotti premium in un momento in cui la domanda di PC ad alte prestazioni rimane forte nonostante il calo generale del mercato desktop, al momento, però, questa nuova linea di prodotti è prevista solo per gli USA, Gigabyte ci ha confermato al COMPUTEX che vedranno la luce anche in Italia ma non ci sono ancora date ufficiali.

Accanto ai desktop, Gigabyte ha rinnovato anche la sua offerta di laptop gaming con due nuovi modelli: il Gigabyte Gaming A18 e il Gigabyte Gaming A16 Pro. Quest'ultimo si distingue per il suo profilo sottile, inferiore ai 20mm, pur ospitando un processore Intel Core 7 240H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 mobile con TGP massimo di 115W. La memoria LPDDR5x può arrivare fino a 32GB, mentre lo storage è espandibile fino a 4TB tramite due slot SSD.

Il modello A18 punta invece sul grande display da 18 pollici con bordi ultra-sottili, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 3ms. Le configurazioni disponibili includono processori Intel Core 7 240H o AMD Ryzen 7 260, abbinati a schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5070.

A completare l'ecosistema gaming di Gigabyte, troviamo una nuova linea di monitor dedicati che include modelli con diverse tecnologie. Fra i nuovi modelli spicca il MO27Q2A, un monitor QD-OLED da 1440p capace di raggiungere i 280Hz con un tempo di risposta di soli 0,03ms, certificato VESA ClearMR 15000 e VESA DisplayHDR True Black 400. Per chi cerca alternative più accessibili, sono disponibili anche il M27Q2 con tecnologia Quantum Dot e il M27QS con pannello IPS a 180Hz, entrambi dotati di funzionalità gaming avanzate.

Menzione d'onore per la motherboard Z890 Aorus Tachyon Ice CAMM2. A colpo d’occhio, il design ricorda la versione Z890 Tachyon, con il socket ruotato di 90 gradi e i moduli di memoria collocati nella parte superiore della scheda, piuttosto che sui lati. Tuttavia, la vera innovazione risiede nel passaggio dallo standard UDIMM a un singolo connettore CAMM2, pensato per supportare la nuova generazione di moduli RAM CUDIMM.

Tra gli elementi più interessanti c’è l’integrazione di un avanzato sistema di overclocking, progettato per offrire prestazioni estreme. Gigabyte ha incluso un dissipatore di calore dedicato allo slot CAMM2, che può essere rimosso senza l’ausilio di strumenti, garantendo una gestione termica superiore rispetto ai tradizionali moduli UDIMM. Questo aspetto si integra perfettamente con la modalità “Ultra Turbo”, una tecnologia orientata alle massime prestazioni, particolarmente efficace in abbinamento con le CPU Intel Core Ultra 200S.

Attraverso una funzione dedicata nel BIOS, questa modalità permette di spingere ulteriormente le capacità del sistema, grazie anche all’utilizzo di un modello di intelligenza artificiale locale. Questo algoritmo è in grado di analizzare in tempo reale i dati provenienti da CPU e memoria, ottimizzando dinamicamente i parametri operativi per ottenere un incremento delle prestazioni che può arrivare fino al 38%.

La vera sorpresa però è stata la G494, ovvero una scheda PCI Express che permette di espandere la RAM del computer fornendo un numero di slot aggiuntivi per aumentare la memoria in caso di necessità.