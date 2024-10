Halloween arriva nelle offerte Acer e fa paura: circa 100 prodotti scontati

Halloween è alle porte e Acer ha deciso di spaventare... con i prezzi! Niente sorprese, solo sconti che arrivano fino a 500€. Acer è pronta a soddisfare tutti gli appassionati di tecnologia con una selezione di PC, monitor e periferiche a prezzi imperdibili. La vasta gamma di prodotti in offerta garantisce a ciascuno di trovare la soluzione perfetta, che si tratti di potenziare il proprio setup per il lavoro o di vivere esperienze di gioco eccezionali con uno dei migliori notebook da gaming.

Vedi offerte su Acer

Offerte da paura Acer, perché approfittarne?

Tra i prodotti di punta di questa promozione (valida fino al 3 novembre), spicca il Predator Helios Neo 16 PHN16-72, premiato con il Design Award 2024. Questo potente notebook da gaming è proposto con uno sconto eccezionale di 500€, che riduce il prezzo da 1.799€ a soli 1.299€ direttamente nel carrello. Equipaggiato con una CPU Intel Core i7-14650HX e una scheda grafica NVIDIA RTX 4060, è progettato per offrire prestazioni elevate anche nei giochi più moderni, garantendo una fluidità eccezionale e un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il Predator Helios Neo 16 non è solo potenza, ma anche qualità visiva grazie al suo schermo WQXGA ad alta risoluzione, perfetto per godere di immagini nitide e dettagliate. Il formato 16:10 dello schermo non solo esalta i giochi, ma lo rende ideale anche per chi utilizza il notebook per lavoro o studio. Infatti, questo formato permette una visualizzazione ottimale dei documenti, aumentando la produttività e riducendo la necessità di scorrere continuamente il testo.

Non perdete l'occasione di fare un affare con le offerte da paura di Acer. Il Predator Helios Neo 16, con il suo design premiato e le specifiche tecniche avanzate, è solo uno degli esempi della qualità che Acer mette a disposizione. Che siate gamer appassionati o in cerca di un utile accessorio Acer, questa promozione è l'occasione perfetta per ottenere un prodotto di fascia alta a un prezzo incredibile.

Vedi offerte su Acer