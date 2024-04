Hard disk distrutti in 90 secondi con le vibrazioni, perché non si è mai abbastanza sicuri

Garner, un'azienda specializzata nell'eliminazione dei dati, ha introdotto un nuovo prodotto rivoluzionario chiamato DiskMantler, progettato per semplificare, accelerare e rendere decisamente scenografico, il processo di smantellamento degli HDD.

Questo dispositivo permette di separare completamente tutti i componenti di un disco rigido, in rotazione, in soli 90 secondi o meno, sottoponendo l'unità a delle vibrazioni intense.

Il video promozionale di Garner mostra il DiskMantler come un dispositivo che offre un'esperienza utente intuitiva e senza sforzo. Basta inserire un hard disk nell'apposito slot, impostare il timer da 8 a 120 secondi (con un tempo medio stimato di circa 60 secondi per completare le operazioni) e osservare mentre l'unità viene scossa vigorosamente fino alla sua distruzione.

Una volta completato il processo, il DiskMantler, letteralmente, sputa i singoli componenti dell'hard disk dalla sua rampa di uscita ed è pronto per il prossimo utilizzo, senza richiedere alcun periodo di raffreddamento.

Questo innovativo metodo di smantellamento separa completamente il piatto, le bobine, la scheda verde e gli altri componenti dell'hard disk. Si propone di essere una soluzione più ecologica rispetto all'incenerimento o alla triturazione, pratiche comuni nell'industria per la distruzione degli hard disk.

L'incenerimento richiede temperature estremamente elevate e lascia dietro di sé sostanze chimiche tossiche, mentre la triturazione è energetica e non completamente sicura, poiché i dati possono ancora essere recuperati dai frammenti di dischi rigidi.

Il DiskMantler mira a evitare questi potenziali danni ambientali salvando i componenti degli hard disk per un migliore riciclo e riutilizzo. I magneti al neodimio all'interno degli hard disk sono particolarmente preziosi, poiché sono considerati "materiali critici" per la transizione verso un'energia più pulita.

Tuttavia, mentre il processo di smantellamento può contribuire a ridurre i rifiuti elettronici, non è una soluzione completamente sicura per eliminare i dati sensibili. Per affrontare questo problema, Garner sta sviluppando un prodotto complementare chiamato DeMag, progettato per eliminare definitivamente i dati rimasti sui piatti degli hard disk in maniera pratica e veloce.

Sebbene il prezzo del DiskMantler non sia stato ancora divulgato, è evidente che si tratta di un'opzione professionale per l'eliminazione dei dati, anche se bisognerà aspettare di conoscere il costo finale, compreso di DeMag, per comprendere a chi si indirizzerà questa peculiare, quanto affascinante, soluzione.