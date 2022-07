Se state cercando un nuovo notebook per smart working, didattica a distanza o anche compiti più impegnativi, la nuova gamma di notebook Honor potrebbe fare al caso vostro. Infatti, il noto produttore cinese propone vari modelli sul mercato, dagli entry level MagicBook X14 e x15 ai più potenti MagicBook 14, 15 e 16, per dare ai consumatori la possibilità di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Magicbook x14 e x15

Partiamo dai modelli di fascia medio-bassa, nella fattispecie Honor MagicBook x14 e Honor MagicBook X15, che si differenziano, come lascia intuire il loro stesso nome, per le diverse dimensioni.

Honor MagicBook x14 è un computer portatile molto leggero (1,38Kg) e sottile (15,9mm), ma allo stesso tempo resistente, grazie a uno chassis realizzato in alluminio e altri metalli di alta qualità. Il display è un’unità IPS con trattamento antiriflesso da 14” con una risoluzione di 1.920×1.080 pixel e un rapporto schermo/corpo dell’84%. Lo schermo ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e l’assenza di sfarfallio, caratteristiche che consentono di alleviare l’affaticamento oculare e proteggere la vostra vista.

Dal punto di vista estetico, Honor MagicBook x14 è basato su un nuovo design ancora più elegante dei modelli precedenti, mentre sotto alla scocca è animato dal processore Intel Core i5-10210U, con 4 core e 8 thread, in grado di raggiungere la frequenza massima di 4,2GHz, accompagnato da 8GB di DDR4-2666 e un veloce SSD da 512GB per l’archiviazione dei vostri dati. Il raffreddamento ottimale dei componenti interni è garantito dalle ventole con design a lame ultra fini che ruotano ad alta intensità, permettendo una migliore dissipazione del calore.

Photo Credit: Honor

Per quanto riguarda la connettività, a bordo di Honor MagicBook x14 troviamo una USB Type-C (che consente anche di sfruttare la ricarica rapida da 65W per arrivare al 70% di batteria in meno di un’ora), una USB 2.0, uscita video HDMI 1.4b e un jack audio da 3,5mm per cuffie e microfono. Il notebook può inoltre connettersi alle reti Wi-Fi 5 e supporta il Bluetooth 5.0. L’affidabilità del prodotto è assicurata dall’aderenza a standard qualitativi rigorosi, che prevedono migliaia di test su porte, cerniere, trackpad e altri componenti tendenti all’usura. Per la privacy e la sicurezza, MagicBook x14 e x15 dispongono di un pratico pulsante di accensione con lettore di impronta digitale.

Honor MagicBook x15 è una versione un po’ più grande di MagicBook x15 (il peso sale a 1.56Kg e lo spessore a 16,9mm), in gran parte dovuto anche al display, che ora passa ad un 15,6” IPS FullHD, mentre il processore in questo caso è un Intel Core i3-10110U con due core e quattro thread.

Honor MagicBook x14 e MagicBook x15 sono computer perfetti per il lavoro e studio, essendo molto trasportabili e resistenti. Sono leggeri, con buone prestazioni e una durata della batteria eccellente, senza contare che possono fare affidamento su un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Magicbook 14, 15 e 16

Aumentando il budget a disposizione, potreste puntare ai nuovi Magicbook 14, Magicbook 15 e Magicbook 16. Anche in questo caso, le differenze principali sono riscontrabili nelle dimensioni, peso e diagonale del display.

I modelli da 14” e 15” sono dotati di 16GB di RAM DDR4-3200 in dual channel, 512GB di SSD NVMe e una batteria da 56Wh, in grado di fornire sino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione sul web con una singola carica completa. Il processore installato è un AMD Ryzen 5 5500U (6 core, 12 thread), in grado di raggiungere una frequenza massima di 4,3GHz, mentre la parte grafica è affidata alla GPU Radeon integrata, capace di gestire fluidamente grafica e compiti complessi. La variante da 16” porta le performance a un livello ancora più elevato, grazie al processore AMD Ryzen 5 5600H (6 core, 12 thread) con una frequenza massima di 4,2GHz. Il display da 16,1″, inoltre, in questo caso ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Dal punto di vista del design, in pura tradizione Honor, i Magicbook 14”, 15” e 16” sono estremamente eleganti e dispongono di un corpo compatto e sottile. Nonostante ciò, i computer portatili integrano un efficiente sistema di dissipazione del calore con Dual heatpipe e un design Large Fan, che aiuta a raggiungere fino al 36% in più di aspirazione dell’aria così da mantenere le temperature sotto controllo anche durante attività intense o il gaming. Le porte a disposizione per io collegamento di periferiche sono molteplici, mentre la scheda wireless supporta le reti Wi-Fi 6 e il Bluetooth giunge alla versione 5.1.

Honor Magicbook 14, 15 e 16 sono pensati per coloro che desiderano un computer portatile potente ma allo stesso molto elegante e leggero, in grado di sostenere carichi di lavoro anche impegnativi, come la creazione di contenuti, senza alcuno sforzo. Nel caso aveste bisogno di una maggiore capacità di calcolo, magari con una scheda grafica dedicata, non temete: Honor per il futuro ha in serbo tante novità, anche di fascia molto alta.