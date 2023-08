Siamo ormai nel periodo del cosiddetto back to school, vale a dire quei giorni in cui le famiglie si preparano per il ritorno a scuola, affrontando spese specifiche molto particolari. Spese che, sempre più spesso, includono dispositivi dedicati agli studenti di casa, come tablet e computer portatili.

HONOR MagicBook X 16 è la scelta vincente. Si tratta di un laptop progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli studenti e dei professionisti che cercano prestazioni e versatilità a un prezzo accessibile. Con specifiche di alto livello, un ottimo schermo e una batteria dalla sorprendente durata, questo laptop si candida come un compagno ideale per le sfide dell’apprendimento e del lavoro quotidiano.

Prestazioni di livello superiore

Al cuore dell’HONOR MagicBook X 16 batte un potente processore Intel Core i5-12450H che, abbinato a 16GB di RAM, offre prestazioni veloci e fluide per le attività multitasking e l’elaborazione dei dati. L’SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB assicura tempi di avvio rapidi e una fluida esperienza di utilizzo.

Validato dai test tecnici effettuati dalla nostra redazione, HONOR MagicBook X 16 è un computer ad alte prestazioni, adatto per ogni tipologia di studente.

Esperienza visiva coinvolgente

Lo schermo da 16 pollici con risoluzione 1920×1200 e rapporto di forma 16:10 offre una maggiore area di visualizzazione rispetto agli schermi tradizionali, ed è quindi perfetto sia per i momenti di studio che per quelli di svago; uno schermo eccellente per compiere ricerche scolastiche, senza affaticare la vista, ma anche per godersi un film o una serie TV quando arriva il momento del meritato riposo.

Connettività e mobilità

HONOR MagicBook X 16 è dotato di connettività Wi-Fi 6 Intel AX201, assicurando una connessione veloce e affidabile per il lavoro online, lo studio e lo streaming. La batteria da 59Wh è dotata di un’autonomia eccezionale, che arriva a coprire quasi dieci ore.

Ecosistema integrato

Se possiedi uno smartphone Honor potrai contare sulla speciale funzione Honor Magic Link, che ti consente di passare agilmente da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità. Un gran bel vantaggio per gli studenti moderni!

Offerta lancio e vantaggi esclusivi

In occasione del lancio, HONOR MagicBook X 16 viene proposto ad un prezzo scontato di 749 euro anziché 899 euro. Inoltre, gli utenti di Tom’s possono usufruire di uno sconto extra, del valore di 50 euro, utilizzando il codice coupon esclusivo “TOMSHARDWARE50” dal 24 agosto al 24 settembre, rendendo l’acquisto di questo laptop ancor più conveniente per chi cerca il perfetto connubio tra qualità e prezzo.

HONOR MagicBook X 16 si presenta come la scelta intelligente per gli studenti e i professionisti in cerca di prestazioni elevate e versatilità, senza dover rinunciare al bilancio. Con specifiche tecniche di fascia alta, un prezzo conveniente e sconti esclusivi, questo laptop offre un’opportunità da non perdere per chi vuole un compagno affidabile per il successo accademico e professionale.