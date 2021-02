HP acquista HyperX, nuovi prodotti per il gaming in arrivo?

HP ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Kingston Technologies per l’acquisizione di HyperX per un valore di circa 425 milioni di dollari. La società ha affermato che, in attesa dell’approvazione normativa, si aspetta che l’operazione si concluda entro il secondo trimestre di quest’anno. La compagnia ha chiarito che sta acquistando HyperX solo per il suo portafoglio di periferiche da gaming, dato che produce alcune delle migliori cuffie e tastiere per videogiocatori, ottenendo anche ottimi riconoscimenti per il suoi microfoni e mouse. Tuttavia, HP ha affermato che Kingston manterrà il controllo delle memorie DRAM, flash e SSD a marchio HyperX anche dopo l’acquisizione.

Sembra che HP pianifichi la coesistenza di HyperX e Omen. La società ha specificato che «l’aggiunta di HyperX al più ampio ecosistema di gioco di HP offrirà nuove esperienze innovative in tutto ciò che i giocatori vedono, sentono e toccano». Al momento, non è chiaro cosa l’azienda intenda fare con i prodotti per console di HyperX. Il marchio offre una buona varietà di cuffie ed accessori di ricarica per PlayStation, Xbox e console Nintendo, nonché una scheda microSD indirizzata ai possessori di Switch. HyperX non sarà l’unico marchio HP incentrato sul gaming, dato che la compagnia offre già una propria linea di prodotti Omen che include notebook, desktop preassemblati, monitor, tastiere, mouse, cuffie ed altri accessori.

Kingston ha introdotto HyperX nel 2002 con una linea di memorie DDR1 ad alte prestazioni e, da allora, il marchio si è esteso a una vasta gamma di periferiche legate ai giochi per PC e console. HP ha dichiarato che si aspetta che l’acquisizione di HyperX porterà a vantaggi economici per l’azienda a partire dal primo anno fiscale completo dopo l’operazione.