HP OMEN 17 con RTX 3080Ti a solo 2399,99€! Prima 3012,62€, Risparmia il 20%!

Se il gaming è la vostra passione e siete alla ricerca di un notebook da gaming davvero straordinario, venduto però ad un prezzo decisamente accessibile, vi segnaliamo allora che, su Amazon, è disponibile con uno sconto del 20% l'ottimo notebook HP OMEN 17-ck1001sl con GPU Nvidia RTX 3080Ti a 16GB DDR6! Un notebook dalla potenza straordinaria che, non a caso, avrebbe un prezzo originale addirittura superiore ai 3000 euro ma che, grazie ad Amazon, è oggi in sconto a soli 2399,99€, grazie al succitato sconto del 20%!

HP OMEN 17-ck1001sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP OMEN 17-ck1001sl rappresenta l'investimento ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni e qualità visiva. Grazie alla sua configurazione di punta, che comprende l'Intel Core i7-12700H, 32GB di RAM DDR5 e la potente NVIDIA RTX 3080Ti, questo portatile va incontro alle esigenze di coloro che desiderano giocare ai titoli più recenti con impostazioni grafiche massime, assaporando ogni dettaglio grazie al suo display QHD da 17,3".

Al di là del gaming, parliamo anche di un notebook che può risultare perfetto per i professionisti della creatività digitale, disponendo della potenza necessaria a poter affrontare anche task esose in termini di risorse hardware, come quelle relative al ritocco fotografico, il video editing, la computer grafica o l'utilizzo di complesse suites Microsoft e Adobe.

Parliamo, infatti, di un notebook equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 12700H con velocità fino a 4,7GHz, a cui si aggiungono poi una memoria RAM DDR5 da 32GB a 4800Mhz e un'unità SSD PCIe NVMe M.2 da 1TB, assicurando rapidità sia in gioco che nel multitasking. La grafica, come anticipato, è invece gestita dalla potente GPU NVIDIA GeForce RTX 3080Ti con 16GB GDDR6, ideale per i giochi più recenti ed in grado di supportare anche il carico della tecnologia ray-tracing.

Parliamo, insomma, di un portatile da gaming potente e versatile, il cui prezzo originale, oggi pesantemente decurtato, lo renderà un acquisto sensatissimo per chiunque voglia equipaggiarsi di un PC davvero stupefacente in termini di performance, ma dotato di quella portatilità, tipica dei notebook, tale da poterlo rendere anche un perfetto alleato nell'albito della propria professione, da casa o in mobilità.

