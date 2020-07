HP S750, ecco i nuovi SSD SATA di Hewlett-Packard

HP ha annunciato la sua nuova linea di SSD S750 indirizzata principalmente al segmento consumer e basata sull’interfaccia SATA da 6Gb/s. I dispositivi, realizzati nel form factor da 2,5”, saranno disponibili con capacità di 256GB, 512GB e 1TB e sono equipaggiati con nuove memorie NAND a 96 strati.

Stando alle specifiche ufficiali, gli SSD riescono a raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 560MB/s e 520MB/s. La variante da 256GB offre prestazioni in accesso casuale pari a 55.000 e 79.000 IOPS rispettivamente in lettura e scrittura, mente il modello da 512GB riesce a spingersi a 90.000 e 89.000 IOPS, e, infine, quello da 1TB arriva sino a 74.000 e 80.000 IOPS. I consumi, come da tradizione, sono piuttosto ridotti, attestandosi a 0,4W in idle e 2W durante l’uso.

Per quanto riguarda la durata dei dispositivi, HP ha dichiarato 160, 320 e 650 TBW rispettivamente per le varianti da 256GB, 512GB e 1TB. Ad ogni modo, le unità sono coperte da una garanzia di tre anni.

Specifiche HP SSD S750 2,5″ 256GB 512GB 1TB Interfaccia SATAIII 6Gb/s Velocità di lettura massima sequenziale 560MB/s 560MB/s 560MB/s Velocità di scrittura massima sequenziale 520MB/s 520MB/s 520MB/s Velocità massima di lettura casuale 55K IOPS 90K IOPS 74K IOPS Velocità massima di scrittura casuale 79K IOPS 89K IOPS 80K IOPS Massimo consumo in fase di utilizzo 1,83W 2,17W 2,29W Massimo consumo in idle 0,41W 0,42W 0,42W MTBF ≤ 2.000.000 ore Dimensioni 100x70x6,7 mm Peso ≤ 50g

Al momento HP non ha svelato i prezzi a cui saranno venduti gli SSD della linea S750. Recentemente vi abbiamo parlato anche dei FuzeDrive, SSD intelligenti di Enmotus che, grazie ad una tecnologia “AI”, permettono di ottenere prestazioni migliori ed una durata 25 volte maggiore rispetto agli SSD QLC, il tutto racchiuso all’interno di un SSD M.2 equipaggiato con chip flash SLC e QLC. Samsung, invece, ha presentato 870 QVO, SSD consumer da 8TB che cerca di colmare il divario con gli HDD meccanici. Infine, Kioxia si è buttata a capofitto nel segmento degli SSD per data center con lo sviluppo di unità PCI Express 5.0 con forma factor E3.S.