HP si prepara a Windows 11 con un nuovo Spectre x360

HP ha annunciato una nuova linea di computer in tempo per il lancio di Windows 11, tra cui un nuovo convertibile HP Spectre x360 da 16” e un tablet PC da 11”. La nuova gamma di PC portatili, che include anche un laptop economico e un all-in-one, verrà lanciata con Windows 11 installato. L’HP Spectre x360 16 è il notebook di punta, equipaggiato con un processore fino al modello Intel Core i7 “Tiger Lake H35” di undicesima generazione e con la possibilità di avere una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 per migliori performance in ambito grafico, mentre il display può arrivare sino a un touch screen OLED in formato 16:10 a risoluzione 3840×2400 pixel. Questo nuovo laptop sostituirà lo Spectre x360 da 15” nella gamma HP.

HP offrirà diverse funzionalità software, inclusi promemoria per non sedersi troppo vicino allo schermo, un rilevamento della presenza e dell’attenzione che oscura lo schermo quando non lo si guarda direttamente e una modalità di navigazione che offusca lo schermo quando il laptop rileva qualcuno che vi guarda alle spalle. Coloro che lavorano da remoto potrebbero essere entusiasti di ciò che HP chiama “GlamCam“, una fotocamera da cinque MP con autoframe, correzione dell’illuminazione artificiale e una “modalità bellezza” che “ritocca la pelle, i denti e gli occhi.” Spectre x360 16 sarà disponibile sul sito Web di HP a ottobre con prezzi a partire da 1.639 dollari.

HP ha anche un tablet da 11” in cantiere, che dovrebbe andare a scontrarsi direttamente con il Surface Go di Microsoft, dotato di una CPU Intel Pentium Silver N6000. Il tablet, che verrà venduto sia singolarmente che in bundle con la tastiera, a seconda di dove lo si acquista e della configurazione, è pensato per essere utilizzato sia in modalità verticale che orizzontale. Inoltre, il tablet presenta una fotocamera da 13 MP sul retro, ma che è possibile ruotare per farla diventare una webcam frontale. Sarà inoltre commercializzata, come accessorio, una penna piuttosto utile per prendere appunti o disegnare. Il tablet utilizzerà anche il software HP Palette, che include la ricerca di foto tramite riconoscimento facciale, HP Quick Drop per condividere foto e immagini con altri dispositivi, “Duet” per utilizzare un secondo dispositivo come un altro monitor e “Concepts“, un’applicazione per prendere appunti rapidi.

Il tablet ha un cavalletto sul retro, simile a Surface Go e Surface Pro di Microsoft, e utilizza una tastiera magnetica che si collega alla parte inferiore o laterale con dei perni. Verrà fornito con Windows 11 in modalità S, il che significa che potrete installare app solo da Windows Store, a meno che non si modifichino le impostazioni. Il Tablet PC HP da 11” verrà lanciato a dicembre sul sito HP con prezzi a partire da 599 dollari.

Gli altri annunci di HP di oggi includono l’HP Laptop 14, basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 con 8GB di RAM, 128GB di memoria eMMC e uno schermo da 14” a risoluzione 1080p, che verrà lanciato a ottobre, anche se il prezzo non è stato ancora specificato. C’è anche un desktop all-in-one HP Envy da 34”, disponibile da ottobre a prezzi a partire da 1.999 dollari e dotato di webcam esterna, processori Intel di undicesima generazione, display IPS a risoluzione 5.120×2.160 e scheda grafica dedicata. Tutti i PC avranno Windows 11 a bordo.