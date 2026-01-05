In occasione del CES 2026 di Las Vegas, HP ha annunciato la fusione dei suoi due brand gaming: la nuova identità unificata vede HyperX assorbire completamente il marchio OMEN, dando vita a un brand che racchiude decenni di innovazione tecnologica. Una mossa strategica che non è semplicemente un rebranding estetico, ma rappresenta l'integrazione di competenze complementari: da un lato l'esperienza di OMEN nei computer da gaming ad alte prestazioni, dall'altro la consolidata reputazione di HyperX nel settore delle periferiche professionali.

Il portafoglio prodotti presentato al CES 2026 dimostra concretamente questa visione integrata. Il nuovo laptop HyperX OMEN MAX 16 stabilisce parametri prestazionali senza precedenti nel settore, raggiungendo una potenza di piattaforma totale fino a 300W, con un incremento del 20% rispetto alla generazione precedente. Questa potenza impressionante viene gestita attraverso processori Intel Core Ultra 200HX di ultima generazione o AMD Ryzen AI, abbinati alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 per laptop.

L'aspetto rivoluzionario del dispositivo non risiede solamente nella potenza bruta. Il sistema di raffreddamento OMEN Tempest Cooling Pro è stato completamente riprogettato con l'aggiunta di una terza ventola e della tecnologia Fan Cleaner, che migliora automaticamente l'efficienza termica mantenendo prestazioni stabili anche durante le sessioni più intense. Un elemento che distingue i laptop da gaming consumer da quelli professionali è proprio la capacità di dissipare calore mantenendo componenti interni, caratteristica in cui questo modello eccelle proclamandosi il portatile da gaming più potente al mondo con raffreddamento completamente interno.

Il futuro del gaming passa dalla convergenza tra hardware estremo e intelligenza artificiale personalizzata

La tastiera rappresenta un altro elemento distintivo, con una frequenza di polling fino a quattro volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, offrendo una reattività cruciale nei titoli competitivi dove ogni millisecondo può determinare vittoria o sconfitta. Il display OLED da 16 pollici con refresh rate di 240Hz e luminosità di 500 nit completa il quadro, garantendo nitidezza e fluidità visiva essenziali per il gaming ad alto livello.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel gaming trova espressione concreta attraverso OMEN AI, un sistema che ottimizza automaticamente le prestazioni nei giochi FPS con un semplice clic. La soluzione personalizza impostazioni del sistema operativo, configurazioni hardware e settaggi specifici per ciascun titolo, eliminando la necessità di infinite sessioni di troubleshooting che spesso frustrano anche i giocatori più esperti.

Nel segmento dei monitor, il HyperX OMEN OLED 34 introduce la tecnologia V-stripe QD-OLED di nuova generazione, affrontando una delle critiche storiche ai pannelli OLED: il fringing del testo. Con un formato 21:9 WQHD, refresh rate di 360Hz e tempo di risposta di appena 0.03ms, il display si posiziona all'avanguardia sia per il gaming competitivo che per la creazione di contenuti professionali.

La dotazione include la tecnologia HyperX ProLuma per precisione cromatica di livello professionale, USB-C con Power Delivery da 100W e uno switch KVM integrato per gestire più dispositivi senza intoppi. Un dettaglio che riflette l'attenzione verso la community è il gancio per cuffie completamente personalizzabile tramite stampa 3D, abbracciando la cultura maker sempre più diffusa tra i giocatori.

La protezione dall'effetto burn-in, spauracchio storico della tecnologia OLED, viene affrontata attraverso HyperX OLED CoreProtect, accompagnato da una garanzia limitata di tre anni che dovrebbe rassicurare anche gli utenti più scettici riguardo alla longevità degli schermi organici.

Nel campo dei controller, HP presenta il suo primo gamepad arcade con licenza Xbox, il HyperX Clutch Tachi. Il design leverless, che elimina i tradizionali joystick analogici in favore di pulsanti direzionali, sta guadagnando popolarità soprattutto nella community dei picchiaduro competitivi. Gli interruttori magnetici con sensori TMR garantiscono input fulminei, mentre il software NGENUITY permette mappature personalizzate, rapid trigger e regolazione dell'attuazione. Anche qui emerge la filosofia della personalizzazione, con la possibilità di stampare in 3D forme dei pulsanti personalizzate o artwork unici per la piastra superiore.

Un'anticipazione particolarmente intrigante riguarda la collaborazione con Neurable per sviluppare una cuffia da gaming dotata di neurotecnologia. Questa tecnologia pionieristica nel settore dimostra come intelligenza artificiale e neuroscienze possano collaborare per aiutare i giocatori a migliorare concentrazione e precisione interpretando l'attività cerebrale in tempo reale. Un'applicazione che potrebbe aprire scenari inediti nell'ottimizzazione delle prestazioni videoludiche, andando oltre i tradizionali parametri hardware.

I nuovi prodotti della gamma unificata HyperX saranno disponibili sul sito HP.com durante la primavera, con prezzi che verranno comunicati più vicino al lancio effettivo.