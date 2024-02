FOLLIA AMAZON: questo notebook gaming HP con RTX 3060 è in sconto al -23%

Non lasciatevi scappare l'occasione straordinaria su Amazon per il notebook gaming HP Victus 16. Inizialmente venduto a 1.499,99€, ora è disponibile a soli 1.149,99€, con uno sconto del 23%. Approfittate di questa offerta per potenziare le vostre sessioni di gioco ovunque voi siate.

Notebook gaming HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 16 è il compagno perfetto per gli appassionati di gaming e i professionisti creativi che cercano prestazioni di alto livello e una configurazione hardware avanzata. Con un processore Intel Core i7-11800H che raggiunge i 5,0 GHz, 16 GB di RAM DDR4 a 3200MHz e un SSD NVMe da 1TB, questo notebook offre la potenza e la velocità necessarie per il multitasking e il gaming di livello superiore. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 garantisce la compatibilità con i giochi più recenti, con supporto per tecnologie all'avanguardia come il ray-tracing, per un'esperienza visiva incredibilmente coinvolgente.

La mancanza di un sistema operativo pre-installato offre flessibilità all'utente, consentendo una personalizzazione completa del sistema in base alle proprie esigenze. Questo, combinato con la qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche di alto livello, rende l'HP Victus 16 una scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e per i professionisti creativi che necessitano di un dispositivo affidabile per gestire software esigenti.

A soli 1.149,99€, rispetto al prezzo consigliato di 1.499,99€, l'HP Victus 16 rappresenta un ottimo acquisto. Grazie alla sua combinazione di hardware avanzato, design accattivante e personalizzazione del sistema operativo, è adatto sia per il gaming che per le esigenze lavorative più impegnative.

Vedi offerta su Amazon