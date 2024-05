Promozione flash: set di altoparlanti 5.1 per soli 110€

Avete mai pensato che si potesse acquistare un set di altoparlanti 5.1 capace di dare filo da torcere alle migliori soundbar per soli 110€? La proposta arriva da Amazon, che sconta il Trust Gaming GXT 658 Tytan, un set composto appunto da 5 altoparlanti principali (incluso il canale centrale) e un subwoofer.

Trust Gaming GXT 658 Tytan, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema audio Trust Gaming GXT 658 Tytan è ideale per coloro che sono appassionati di videogiochi, amano guardare film o ascoltare musica con una qualità del suono che permette di percepire ogni singolo dettaglio come se si trovasse al cuore dell'azione. Il sistema si distingue per il suo subwoofer di legno con luci LED che reagiscono ai bassi, creando un effetto visivo che arricchisce l'esperienza auditiva.

La connettività è garantita tramite un cavo universale da 3,5 mm, rendendo gli altoparlanti facilmente utilizzabili con computer, laptop e altri dispositivi audio. Inoltre, il telecomando senza fili facilita la regolazione del volume e dei bassi, e permette di passare facilmente da un ingresso all'altro, il tutto da una distanza confortevole. Il sistema audio è anche dotato di una funzione di risparmio energetico che attiva automaticamente la modalità stand-by quando non in uso, contribuendo così alla riduzione del consumo di energia.

Offerto a un prezzo di 109,99€, questi altoparlanti rappresentano un'opportunità per chi cerca una combinazione ottimale di prestazioni audio eccellenti, design estetico e facilità di uso. Il Trust Gaming GXT 658 Tytan è raccomandato quindi per chi cerca di migliorare la propria esperienza audio in modo significativo, con effetti visivi aggiuntivi e un controllo comodo e efficace, sia che si tratti di videogiochi, film o semplice ascolto di musica.

Vedi offerta su Amazon